El público aguantó bajo el agua la representación de la llegada de las reinas al Palenque.

Daniel Pedriza

Un desembarco pasado por agua en Laredo

Las actrices que encarnan a las hermanas de Carlos V arribaron este sábado al palenque, bajo un aguacero que volvió a poner a prueba la paciencia del público

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:53

Laredo vivió este sábado una nueva edición de la fiesta de recreación del Desembarco del Emperador Carlos V pasada por agua. El mal tiempo ... fue una vez más el protagonista de la llegada a puerto de la comitiva de actores, ataviados de época, que encarnan al séquito de las reinas María de Hungría y Leonor de Francia y Portugal, hermanas del Sire. Aunque casi a la carrera por la lluvia, esta vez si hubo representación y recreación de la escena tal y como acaeció en 1556, cuando sus majestades desembarcaron para reencontrarse con su hermano el emperador en el palenque del arenal de La Salvé.

