La Playa de El Regatón, candidata a una limpieza intensiva de plásticos Bosques de Cantabria promociona la candidatura del arenal pejino con motivo del concurso 'Mi playa sin plásticos' que apradina Jesús Calleja ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 29 agosto 2019, 19:53

La Asociación Cultural Bosques de Cantabria está promocionando la candidatura de la Playa de El Regatón, incluida en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el concurso #MiPlayaSinPlásticos, apadrinada por el aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja.

La playa ganadora, elegida entre diez candidatas de toda España, será objeto de una limpieza intensiva y «nos gustaría que fuera una playa Cántabra quien recibiera ese premio». «En Bosques de Cantabria no escatimamos esfuerzos en sumarnos a cualquier iniciativa que sirva para mejorar nuestro entorno natural. Llevamos los bosques en el nombre y en el corazón, pero no son ajenos a nuestro interés el resto de los espacios naturales, especialmente los que conforman las verdes tierras de Cantabria. Bueno... verdes y amarillas, porque entre todos esos espacios naturales, en Cantabria podemos presumir de magníficas playas de arenas doradas, que son mucho más que lugares de ocio estival. Son interesantísimos ecosistemas que, por desgracia, muchas veces no cuidamos lo suficiente. Algunas de ellas, sobre todo las que tienen menos afluencia turística, se convierten, con demasiada frecuencia en lugares de acumulación de los múltiples desechos que, indiscriminadamente, el ser humano arroja al mar o a los ríos».

Por eso Bosques de Cantabria está colaborado para intentar que una de esas playas de Cantabria, especialmente bonita y valiosa por sus condiciones naturales, como es la playa de El Regatón de Laredo y su entorno, deje de tener la basura como protagonista de su paisaje. A propuesta de esta asociación pejina, esta playa es la candidata de Cantabria a ser objeto de una limpieza patrocinada por P&G y Carrefour, quienes, en colaboración con la ONG Paisaje Limpio, han organizado la segunda edición de la Campaña #MiPlayaSinPlásticos a través de la cual se elegirá una, entre 10 playas candidatas (una por cada comunidad autónoma con costa), para ser objeto de esta limpieza.

«Tenemos que votar masivamente, sólo así conseguiremos que la limpieza se realice»

Como, además de los Bosques, «nosotros llevamos Cantabria en el nombre y en el corazón, ni que decir tiene que nos gustaría que esa limpieza se realizara en la candidata de la tierruca: la pejina playa de El Regatón, incluida en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel».

Para que así sea, Bosques de Cantabria reclama la colaboración de laredanos y resto de cántabros. «Tenemos que votar masivamente a nuestra candidata. Sólo así conseguiremos que esa necesaria limpieza se realice en Cantabria. Nos queda poco tiempo, sólo tenemos hasta fin de mes para votar a nuestra playa, así que no dejes pasar el momento y emite tu voto ahora mismo. Es tan fácil como pinchar en el siguiente enlace, elegir 'Parque Natural Marismas Santoña' (de momento vamos los cuartos) y clicar sobre el circulito donde pone 5 PTO

Más apoyos

Como se necesita el mayor número de votos posible, el colectivo pide un esfuerzo más: «anima a votar a tus amigos, reenvía este mensaje a todos tus contactos, cuélgalo en tus redes sociales, compártelo...a ver si, entre todos, conseguimos aupar nuestra candidata a la primera plaza». Se puede encontrar más información sobre esta iniciativa en el siguiente enlace: https://www.20minutos.es/.../vota-playa-favorita-libre-de-p.../...

«Es todo un reto, pero el esfuerzo personal es pequeño y la recompensa merece la pena: una Cantabria más verde y amarilla, una Cantabria más limpia... es lo que todos queremos. En ti confiamos para conseguirlo. Estaremos atentos a la evolución de las votaciones, mientras tanto, recibe un cordial, forestal y playero saludo», señala Bosques de Cantabria, reclamando el apoyo de esta iniciativa.