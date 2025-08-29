Vecinos de Colindres y Laredo se organizan para alegar contra el polígono industrial

Los vecinos de Laredo y Colindres afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo continúan movilizándose ... contra el plan, ahora prácticamente constituidos como una asociación, tras celebrar su segunda asamblea este pasado miércoles en la Casa de Cultura de Colindres.

Más de un centenar de vecinos asistieron a la reunión, en la que presentaron la junta directiva de la asociación y repartieron hojas de inscripción para nuevos socios. Su objetivo es formular alegaciones antes del 30 de septiembre y buscar frenar el proyecto, conscientes de que será un proceso largo y «duro» que requiere recursos económicos. Para ello, planean cuotas de 100 euros anuales por socio y buscan fuentes de financiación adicionales, como donaciones o la venta de lotería y camisetas.

El abogado de la plataforma vecinal, Ricardo Gundín, detalló que las alegaciones se estructurarán en cinco ejes fundamentales para impugnar el PSIR. En primer lugar, señaló la cuestión territorial, ya que el proyecto «ningunea» los avances del Plan Regional de Ordenación del Territorio y altera de manera sustancial lo previsto para Cantabria. En segundo lugar, destacó la cuestión urbanística, argumentando que «no existe ninguna justificación técnica para desarrollar un PSIR de estas dimensiones». Según Gundín, «no se ha objetivado la demanda de suelo industrial y la expropiación no responde a un interés social superior, sino que favorece únicamente a Sicán», la promotora.

En tercer lugar, se refirió a la cuestión ambiental, criticando que «la evaluación de impacto presentada es deficiente y obsoleta». Este aspecto es importante ya que el polígono linda con el Parque de las Marismas de Santoña. La cuestión económica constituye el cuarto eje, ya que la memoria del proyecto contempla «la compra de terrenos a un precio muy inferior al de mercado, con la intención de venderlos posteriormente a un valor mucho mayor». Por último, Gundín apuntó la cuestión jurídica, señalando que «existe la posibilidad de alegar la caducidad de las alegaciones sobre la declaración inicial».

Por su parte, el Ayuntamiento de Colindres se ha comprometido a presentar alegaciones conjuntas contra el proyecto y cederá a la nueva asociación una sala en la Casa Serafina para organizarse y atender dudas de los vecinos. El proyecto PSIR, promovido por Sicán, afecta a 500.000 metros cuadrados de suelo y contempla la expropiación de terrenos y viviendas.