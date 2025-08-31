El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isabel Volders, de Bélgica; Samira Jiménez, de Colombia; y Miha Sormeda, de Rumanía, emprendieron un día un cambio de vida que terminó en un nuevo hogar en el corazón de los Picos de Europa. Pedro Álvarez

Cillorigo, el municipio con más acentos

El ayuntamiento lebaniego cuenta con la tasa de población extranjera más alta de la comunidad. El 12,7%de sus empadronados han llegado desde el extranjero

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Cillorigo de Liébana

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:47

La comarca lebaniega es uno de los principales lugares de la geografía regional elegido por personas de otros países para trabajar y vivir. Entre sus ... siete municipios, es Cillorigo de Liébana, con un porcentaje del 12,7% de extranjeros empadronados, el que encabeza la mayor tasa de población foránea residente en Cantabria. Y detrás de los números están las historias personales, como las compartidas en este reportaje, cuyas protagonistas (Isabel Volders, Samira Jiménez y Miha Sormeda) emprendieron un día un cambio de vida que terminó en un nuevo hogar en el corazón de los Picos de Europa. Como explican, son múltiples los motivos que pesan a la hora de decidir establecerse allí. Desde la tranquilidad del entorno rural y la belleza del paisaje a la buena armonía, el hecho de sentirse plenamente integrados y de tener la posibilidad de trabajar, principalmente en el sector servicios y en la construcción.

