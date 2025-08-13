El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero y el director general de Industria, junto a los alcaldes en las almenas de la Torre del Infantado de Potes Pedro Álvarez

Industria invierte más de 220.000 euros en actuaciones de eficiencia energética en Liébana

El consejero visita las localidades de Luriezo (Cabezón de Liébana), Ojedo (Cillorigo de Liébana) y a la villa de Potes

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:37

La Consejería de Industria ha ejecutado hasta ahora actuaciones de eficiencia energética en varios puntos de Liébana. Unas actuaciones que fueron revisadas esta semana por el consejero, Eduardo Arasti, en compañía de los alcaldes. En la visita, el consejero hizo un balance general de las actuaciones de su departamento a nivel regional, destacando que, en 2024 se han «multiplicado por siete las actuaciones llevadas a cabo en 2023 por el anterior Gobierno y hemos multiplicado por seis la inversión por el Programa de Eficiencia Energética en los ayuntamientos».

Con respecto a la comarca lebaniega, Industria ejecutó el año pasado en la localidad de Ojedo, en Cillorigo de Liébana, una nueva iluminación en el centro San Tirso, con una inversión de más de 48.300 euros para ahorrar más de 1.000 euros al año.

En Vega de Liébana, el año pasado se llevó a cabo la reposición de alumbrado público en diferentes localidades con un total de 117 puntos de luz y una inversión de más de 46.800 euros.

Las actuaciones e inversiones realizadas en Potes han consistido en la instalación, en 2024, de 54 paneles fotovoltaicos en la cubierta del polideportivo municipal, con una capacidad de 27 kilovatios, un ahorro de electricidad de 33 megavatios hora. Todo ello con una inversión de más de 37.300 euros.

Industria también ha ejecutado este año la reposición de alumbrado público en diferentes localidades de Cabezón de Liébana con un total de 96 puntos de luz y una inversión de más de 47.100 euros.

También se ha repuesto y ampliado este año el alumbrado público en Tresviso, con un total de 29 puntos de luz y una inversión que supera los 39.600 euros.

Asimismo, el consejero adelantó otras actuaciones para 2025 en el alumbrado público de Potes y en Cillorigo, con una inversión de 47.000 y 48.300 euros, respectivamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  3. 3

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  4. 4

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  5. 5

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37Âº en Santander y 41Âº en Torrelavega
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  10. 10

    Llega la noche de la lluvia de estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Industria invierte más de 220.000 euros en actuaciones de eficiencia energética en Liébana

Industria invierte más de 220.000 euros en actuaciones de eficiencia energética en Liébana