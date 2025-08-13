Industria invierte más de 220.000 euros en actuaciones de eficiencia energética en Liébana El consejero visita las localidades de Luriezo (Cabezón de Liébana), Ojedo (Cillorigo de Liébana) y a la villa de Potes

La Consejería de Industria ha ejecutado hasta ahora actuaciones de eficiencia energética en varios puntos de Liébana. Unas actuaciones que fueron revisadas esta semana por el consejero, Eduardo Arasti, en compañía de los alcaldes. En la visita, el consejero hizo un balance general de las actuaciones de su departamento a nivel regional, destacando que, en 2024 se han «multiplicado por siete las actuaciones llevadas a cabo en 2023 por el anterior Gobierno y hemos multiplicado por seis la inversión por el Programa de Eficiencia Energética en los ayuntamientos».

Con respecto a la comarca lebaniega, Industria ejecutó el año pasado en la localidad de Ojedo, en Cillorigo de Liébana, una nueva iluminación en el centro San Tirso, con una inversión de más de 48.300 euros para ahorrar más de 1.000 euros al año.

En Vega de Liébana, el año pasado se llevó a cabo la reposición de alumbrado público en diferentes localidades con un total de 117 puntos de luz y una inversión de más de 46.800 euros.

Las actuaciones e inversiones realizadas en Potes han consistido en la instalación, en 2024, de 54 paneles fotovoltaicos en la cubierta del polideportivo municipal, con una capacidad de 27 kilovatios, un ahorro de electricidad de 33 megavatios hora. Todo ello con una inversión de más de 37.300 euros.

Industria también ha ejecutado este año la reposición de alumbrado público en diferentes localidades de Cabezón de Liébana con un total de 96 puntos de luz y una inversión de más de 47.100 euros.

También se ha repuesto y ampliado este año el alumbrado público en Tresviso, con un total de 29 puntos de luz y una inversión que supera los 39.600 euros.

Asimismo, el consejero adelantó otras actuaciones para 2025 en el alumbrado público de Potes y en Cillorigo, con una inversión de 47.000 y 48.300 euros, respectivamente.