Juanjo González gana el I Memorial Domingo Gutiérrez de bolos en La Vega En una disputada final contra Carlos Monje y Óscar Alonso

Pedro Álvarez Potes Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:37

La Peña Bolística Valle de Cereceda organizó en la tarde del domingo en la localidad de La Vega (Vega de Liébana) el I Memorial Domingo Gutiérrez 'Mingo', en recuerdo del vecino de la localidad fallecido el pasado mes de junio, uno de los impulsores de la peña lebaniega y gran aficionado al juego de los bolos. La final tripartita fue ganada por el jugador Juanjo González, que logró 123 bolos, frente a los 121 de Carlos Monje y los 104 de Óscar Alonso.

Desde el miércoles 27 de agosto y durante cuatro días, se disputaron las partidas clasificatorias, participando más de 50 jugadores aficionados y veteranos de las diferentes categorías, logrando el pase a disputar la final los ocho jugadores que lograron pasar el corte de los 120 bolos.

En la final, en las tiradas clasificatorias, el mejor fue Óscar Alonso, que logró 129 bolos, seguido de Juanjo González, con 128 y por Carlos Monje, con 121 bolos. En cuarta posición quedó David Santiago (118), seguido de Fernando Soroa (112), Manuel González (119), Miguel Soberado (108) y Jaime Blanco, que logró 104 bolos.

En la final tripartita partiendo de cero, a partir de la cuarta tirada, Juanjo González y Carlos Monje, fueron alternando la cabeza de la final, que estuvo muy disputada, con un margen de uno o dos bolos de diferencia entre ellos, llegando así a la última tirada, donde Carlos Monje logró un total de 121 bolos. Hubo que esperar a la última bola para decidir el ganador del Memorial, que resultó ser Juanjo González, que derribó cuatro bolos, logrando un total de 123 bolos y ganando así el I Memorial Domingo Gutiérrez «Mingo».

Jugadores, familiares de Domingo y organizadores; Juanjo González, recibiendo el premio de manos de Mariano Gómez, teniente de alcalde del ayuntamiento de Vega de Liébana, y Adrián Fernández, entregando un recuerdo a Ana Tens y Raúl Gutiérrez, viuda y sobrino de Domingo Gutiérrez Pedro Álvarez

Adrián Fernández, presidente de la Peña Bolística Valle de Cereceda, fue el encargado de entregar un detalle grabado a la viuda de Domingo, Ana Tens, y a su sobrino, Raúl Gutiérrez, jugador de bolos de la peña, que lo recibieron muy emocionados.

Posteriormente, se realizó el sorteo de dos cestas de productos de la comarca entre los asistentes, y la entrega de premios, donde participó Adrián Fernández, Raúl Gutiérrez, Quinito Tens y Mariano Gómez, teniente de alcalde del ayuntamiento de Vega de Liébana. El Memorial contó con la colaboración especial del Grupo de Acción Local Liébana y Liébana. Conecta Sensaciones.