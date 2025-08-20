Nuevo aparcamiento con 150 plazas a la salida de Potes El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el propietario de una finca en Fonfría para crear un estacionamiento en dirección a Camaleño

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 20 de agosto 2025

Si hace un mes la Junta Vecinal de Espinama y Cantur renovaban su acuerdo para habilitar aparcamientos en las fincas lebaniegas y acoger el turismo incipiente en la zona, ahora es el Ayuntamiento de Potes el que ha firmado la cesión de una finca particular al Consistorio para destinarla al mismo fin. El terreno se encuentra en Fonfría, a la salida del municipio en dirección al Monasterio de Santo Toribio y Camaleño, y la idea es crear 150 plazas y establecer un límite de altura en la entrada al recinto de 2,20 metros, es decir, que solo podrán acceder turismos. Nada de autocaravanas o vehículos similares. En palabras del alcalde de Potes, Javier Gómez, la idea es continuar en la misma línea e ir «alcanzando acuerdos con vecinos para crear aparcamientos disuasorios en los accesos a Potes», y no sobrecargar así el casco histórico de coches. El regidor recordó que «tenemos bastante cubierta la entrada de vehículos desde la localidad de Ojedo, en Cillorigo de Liébana, y también la salida por la carretera N-621 hacia Camaleño». Una oferta a la que suman los estacionamientos ubicados en el interior de la villa, en lugares como La Serna o en el entorno del parque Jesús de Monasterio.

El talón de Aquiles en este sentido era la falta de espacios para aparcar en el acceso desde Camaleño por la CA-185. Un problema que el regidor prevé solucionar con el nuevo área de estacionamiento de Fonfría. «Son cientos las personas que se desplazan a Potes una vez han visitado el monasterio o el teleférico de Fuente Dé y desean parar a visitar la villa, comprar en sus establecimientos o comer en sus restaurantes –insiste Gómez–, por lo que desde el Ayuntamiento éramos conscientes de esta necesidad».

Como es sabido, la afluencia de visitantes se incrementa en verano «y más los lunes, cuando se celebra el mercado semanal», por lo que la circulación es constante en cualquiera de las entradas a la villa lebaniega. El área con 150 plazas ya funciona «a pleno rendimiento» y ahora los vecinos y los turistas no tienen por qué aparcar en el centro de la villa, donde es complicado, si no imposible, encajar el coche cualquier día de verano.

Además, de esta manera «también se contribuye a mejorar y aligerar el tráfico en la zona y evitar los temidos atascos». De ahí que Gómez se mostrase proclive a continuar con este tipo de políticas. Por último, el regidor se mostró muy agradecido y satisfecho «por la aceptación que está teniendo este nuevo aparcamiento».