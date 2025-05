Peñarrubia se queda sin puente colgante de momento por la negativa de Biodiversidad

En el Ayuntamiento de Peñarrubia están que trinan porque su proyecto estrella, su puente tibetano, no ha pasado el listón de la Comisión Regional ... de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), ante los informes negativos de la Dirección General de Biodiversidad por su previsible afección a las especies de aves que sobrevuelan un entorno muy «naturalizado». El alcalde, Secundino Caso (PSOE), ya ha anunciado que recurrirá judicialmente una decisión que, a su juicio, va más allá de los criterios técnicos que se han esgrimido. Como contrapeso al dictamen, recuerda que Peñarrubia ya tenía un permiso anterior del mismo departamento que deniega el puente para hacer una tirolina gigante que, a su juicio, generaría los mismos o similares impactos.

¿Y qué dice ese diagnóstico técnico de Biodiversidad que ha tardado varios años en emitirse? Pues que más allá de la ocupación física del territorio donde se tiene prevista la actuación (Linares y Collado de Hozarco), el desarrollo de la actividad turística tiene «un elevado riesgo de afección sobre las especies presentes en el entorno», en referencia principalmente a las aves.

Ahonda el informe a que la actuación se localiza dentro del ámbito del espacio perteneciente a la Red Ecológica Europea Natura 2000 (ZEC), es decir lugares de interés comunitario y zona de especial protección para el paso de aves (ZEPA). Incide sobre todo en que en ese lugar existe una «alta concentración de aves» y que muchas de estas especies están amenazadas.

Pleno y recurso judicial

La decisión de Biodiversidad sobre las afecciones que pueden darse a diversas especies no convence a los de Peñarrubia, sobre todo porque en 2019 (fecha en la que presentaron su proyecto) recibieron un permiso de este departamento del Gobierno de Cantabria para hacer una tirolina gigante en el mismo lugar, de ahí que pensasen en la construcción del puente, que también es una estructura «tipo mecano» y que estaría anclado en el mismo sitio. En el último pleno de Peñarrubia, la Corporación (PSOE y Vox) aprobó por unanimidad recurrir la decisión de la Crotu, a la vista del informe negativo de denegar los permisos para construir el puente.

«Vamos a recurrir al 'plan B', como hemos hecho en otras ocasiones, y acudiremos a los tribunales», explica el alcalde de Peñarrubia, que insiste en que su proyecto es tan viable como la tirolina que había planteada antes. «¿Qué genera más impacto: un puente donde se pueden posar las aves o una tirolina gigante por donde pasan dos personas a gran velocidad?», se pregunta Caso indignado.

Recuerda el regidor que llevan años dándole vuelta al proyecto que, en principio, se iba a convertir en un reclamo turístico para toda la comarca lebaniega y Saja- Nansa, pero que no ha recibido nunca un respaldo político efectivo como sí lo han hecho otros proyectos de estructuras similares o con más impactos estructurales. «Qué no ha tenido nunca un apoyo político firme es una evidencia», sentencia.

Y es que el proyecto ha pasado ya por diferentes consejeros de Medio Ambiente de distinto signo político y, en algún caso, ya les comentaron que «no les gustaba». Esa es para Caso la razón principal de la tardanza en emitir, por ejemplo, el informe de Biodiversidad que ha dado al traste con la autorización urbanística para construir la estructura.

Esgrimen desde el municipio que su proyecto es «impecable» y que no hay razón ambiental suficientemente firme para denegarlo. «Nos hemos gastado 20.000 euros en un estudio ambiental encargado a Seo BirdLife que no apreciaba impactos destacados», insiste el alcalde. Y es que el proyecto del puente colgante recoge que la citada actuación «no tiene repercusiones sobre los valores ambientales ni existen riesgos naturales acreditados».

Por ello, Caso se muestra convencido de que podrán hacerlo si recurren al criterio judicial, paso que darán con el respaldo unánime del pleno. «Es que no es ninguna locura, nuestros informes nos dicen que no destrozamos nada con el puente, por eso vamos a hacer lo que haga falta porque creemos que esto no se hace porque no se quiere hacer», subraya.

El regidor recuerda también que Peñarrubia vivió una oposición similar con la construcción de las vías ferratas en La Hermida y «ahora somos un ejemplo para todos y nos están copiando en muchos lugares del mundo», comparó.