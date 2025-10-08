El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las dos cabezas incautadas en Potes. Guardia Civil

Siguen apareciendo venados decapitados: ahora pillan en Potes a un conductor con dos cabezas en el coche

Los agentes interceptaron el vehículo con las piezas ilegales en el marco de una operación de vigilancia contra la caza furtiva en época de berrea | La pasada semana se hallaron otros tres cuerpos decapitados en Campoo-Los Valles

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:38

La Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Cantabria, tras sorprenderlo en las proximidades de la localidad de Potes, transportando en un vehículo dos cabezas de venados, de las que no pudo demostrar su trazabilidad. El sujeto fue interceptado dentro de la operación de vigilancia y servicios preventivos que los agentes están realizando durante la berrea, cuando estos animales son presa fácil para los furtivos. La pasada semana saltaba también la alerta en la zona de Campoo- Los Valless tras la aparición de cuerpos de venados muertos en la zona de Valdeprado del Río, o la localización de posible caza furtiva, entre otros.

En el marco de esta operación del Seprona, el pasado lunes, sobre las 21.00 horas, efectivos del cuerpo especializado en delitos contra el medio natural inspeccionaron un vehículo en las proximidades de Potes, localizando en el maletero las dos cabezas de venado incautadas. Dichas cabezas carecían del precinto obligatorio, siendo por tanto su transporte ilegal, al no acreditarse la trazabilidad de las mismas y desconociendo su origen.

Cuerpo de venado con la cabeza serrada. DM

Sanción de hasta 3.000 euros

Por estos hechos, la persona sorprendida con las cabezas, ha sido denunciada al supuestamente contravenir la Ley de Caza de Cantabria, considerándose los hechos una infracción grave, al transportar piezas de caza o sus despieces, con el incumplimiento de la obligatoriedad dell preceptivo precinto, pudiendo llevar aparejada la denuncia una sanción que podría superar los 3.000 euros, a lo que habría que sumar el valor del venado.

Los agentes intervinieron las mencionadas piezas, quedando las mismas depositadas a disposición del Gobierno de Cantabria. Asimismo, la Guardia Civil también está siguiendo los acontecimientos sobre la decapitación de venados que denunciaban los vecinos de Valdeolea y Valdeprado del Río, durante las últimas semanas. En este caso, fueron los propios habitantes de la zona quienes alertaron a la guardería y a las autoridades de la presencia nocturna de cazadores en la zona, utilizando reclamos para llamar la atención de los animales que se hallaron con las cabezas serradas a la altura del cuello.

