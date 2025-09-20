El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Numeroso públigo se acercó hoy a la Feria de la Miel en Vega de Liébana.

Numeroso públigo se acercó hoy a la Feria de la Miel en Vega de Liébana. Pedro Álvarez

Vega de Liébana celebra su Feria de la Miel

Un total de 38 productores se dieron cita en la carpa instalada para el evento, en el que también participaron otros productores agroalimentarios y artesanos

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:41

La localidad de La Vega, en el municipio de Vega de Liébana, acogió ayer la decimocuarta edición de la Feria de la Miel, donde hubo ... además otras actividades como concurso de postres, música y folclore tradicional, o conferencias sobre apicultura. La feria se celebró en la pista polideportiva de La Vega, participando un total de treinta y ocho productores y artesanos, y estuvo organizada por el ayuntamiento de Vega de Liébana y por 'Liébana. Conecta Sensaciones', contando con la presencia de visitantes durante toda la jornada.

