Vega de Liébana celebra su Feria de la Miel
Un total de 38 productores se dieron cita en la carpa instalada para el evento, en el que también participaron otros productores agroalimentarios y artesanos
Potes
Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:41
La localidad de La Vega, en el municipio de Vega de Liébana, acogió ayer la decimocuarta edición de la Feria de la Miel, donde hubo ... además otras actividades como concurso de postres, música y folclore tradicional, o conferencias sobre apicultura. La feria se celebró en la pista polideportiva de La Vega, participando un total de treinta y ocho productores y artesanos, y estuvo organizada por el ayuntamiento de Vega de Liébana y por 'Liébana. Conecta Sensaciones', contando con la presencia de visitantes durante toda la jornada.
La inauguración de la misma ha estado a cargo de la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández y del alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, que recorrieron los diferentes puestos de exposición y venta, que se mostraban en el interior del recinto ferial.
Un año más se celebró con gran éxito de participación el concurso de postres, donde uno de los requisitos era la presencia de miel entre los ingredientes del postre elaborado.
