El alcalde de Ruiloba no convocará el pleno exigido por el PRC si no se retiran acusaciones «delictivas»

El alcalde socialista de Ruiloba Julio Pinna ha anunciado este jueves que no convocará el pleno exigido por el grupo regionalista, en la oposición, hasta que sus integrantes subsanen algunos aspectos de la solicitud, entre los que destaca la vulneración de su derecho al honor por atribuírsele hechos tipificados delictivos «sin prueba alguna», lo que considera que puede suponer un «delito de injurias y calumnias». Esta no sería la primera denuncia entre el regidor y la exalcaldesa regionalista Sara Portilla, ya que llevan varios encontronazos esta legislatura que han acabado necesitando el arbitraje de un juzgado.

El regidor asegura que ha enviado un burofax a cada uno de los firmantes de la petición para advertir que de no retirarse las alusiones personales y presentarse excusas públicas, iniciará el ejercicio de todas las acciones civiles (demanda de protección del derecho al honor con petición de indemnización por daños morales y materiales) «que en derecho procedan, solicitando la condena en costas correspondiente; así como también las acciones penales correspondientes».

En una resolución de Alcaldía emitida tras examinarse la documentación, se da un plazo de diez días para las correcciones. En ella, se suspende el procedimiento de convocatoria de Pleno Extraordinario, y por tanto, el cómputo de los plazos. En teoría, según los datos aportado por el PRC cuando informó de la obligación legal de Pinna de convocar la sesión, esta debería celebrarse el 9 de diciembre.

Uno de los puntos que deberán ser eliminados es el referido a la subvención que ya ha sido concedida, por lo que no existe al respecto materia pendiente de decisión por el Pleno. En otro de los puntos, la portavoz del Grupo Regionalista, la exalcaldesa Sara Portilla, había solicitado la información a la que se refiere mediante procedimiento independiente, actualmente judicializado, por lo que tampoco se puede tratar. Sobre ello, por abstención del alcalde, la teniente Alcalde María Eugenia Martínez afirma que Portilla incurre en un abuso de derecho en fraude de ley.

La información a los concejales es una atribución que la ley otorga al alcalde (en este caso, por abstención, a la teniente de Alcalde), con lo cual el pleno no puede obligar a su cumplimiento, «si bien en este caso, la obligación ha sido puntualmente cumplida conforme a la ley».

Además, desde el equipo de gobierno se pide retirar otro punto dado que versa sobre el estado de ejecución de modificaciones presupuestarias y solicita la aprobación y suspensión de acuerdos plenarios previos.

Por todo ello, el alcalde insiste en que el procedimiento de convocatoria de Pleno Extraordinario y por tanto, el cómputo de los plazos, se suspende por la necesidad de que se subsane la solicitud.

