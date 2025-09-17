El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Caballo muerto en la orilla de la playa de Oyambre. DM

Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre

Se desconocen las causas por las que el animal pudo caer al mar y la corriente lo arrastró hasta la orilla

Lucio V. Del Campo
Vicente Cortabitarte

Lucio V. Del Campo y Vicente Cortabitarte

Santander | San Vicente de la Barquera

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:48

Este miércoles la playa de Oyambre, a la altura de la zona del Pájaro Amarillo, ha amanecido con un caballo muerto en su orilla. Según ... han indicado agentes municipales a este periódico, lo más probable es que el animal cayese al mar y la corriente lo arrastrara hasta la orilla.

