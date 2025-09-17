Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre

Este miércoles la playa de Oyambre, a la altura de la zona del Pájaro Amarillo, ha amanecido con un caballo muerto en su orilla. Según ... han indicado agentes municipales a este periódico, lo más probable es que el animal cayese al mar y la corriente lo arrastrara hasta la orilla.

El dueño del animal, un vecino de Ruiloba, ya está gestionando la maquinaria necesaria para retirarlo. Al ser un caballo doméstico y no salvaje, la ley indica que el propietario es el responsable del levantamiento de cadáver.

El primer aviso lo recibió el 112, que fue el que puso en marcha los operativos. Tras ello, hasta el lugar se desplazaron agentes del Medio Natural y de la Policía Local de Valdáliga, siendo estos últimos los que contactaron con el dueño del ejemplar para que se hiciese cargo del caballo.

La llamativa imagen del gran animal muerto en la orilla recuerda a otra ocurrida hace poco más de dos semanas, cuando apareció el cadáver de una oveja en Santander, en la Segunda Playa de El Sardinero. Más habitual es la llegada a la costa cántabra de cadáveres de animales marinos, como aves, delfines o incluso cachalotes y tiburones.