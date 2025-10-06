El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio de la Ferroteca en la localidad de Cades. V. Cortabitarte

El Ayuntamiento de Herrerías pone en marcha del programa 'Tardes activas'

La iniciativa está especialmente dirigida a las personas mayores y con discapacidad del municipio

Vicente Cortabitarte

Herrerías

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:57

El Ayuntamiento de Herrerías pone en marcha a partir de hoy el programa 'Tardes activas', dirigido a las personas mayores y con discapacidad del municipio.

A través de esta iniciativa se ofrecerá todas las tardes, de lunes a viernes y en horario de 16 a 20 horas, un amplio programa de actividades para activar el cuerpo y la mente de los participantes, como gimnasia, manualidades, estimulación cognitiva o juegos, entre otras, con merienda incluida.

Parta facilitar la asistencia de todas las personas interesadas se ofrecerá transporte gratuito, de ida y vuelta desde todos los puntos del municipio. «No hay excusa para quedarse en casa, ven a pasar una tarde entretenida y en familia», señalan desde el Ayuntamiento de Herrerías.

Este programa está subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.

