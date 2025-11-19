El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Turistas en una de las típicas calles del pueblo de Bárcena Mayor. Javier Rosendo

Bárcena Mayor se gastará los 160.000 euros del premio 'Pueblo de Cantabria' en renovar su empedrado

El Ayuntamiento licita un proyecto «decidido entre todos los vecinos en concejo», asegura la alcaldesa Belén Ceballos

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025

Comenta

Hacen falta más de 160.000 euros para 'levantar' y renovar la totalidad del empedrado que cubre las calles de Bárcena Mayor. El Ayuntamiento calcula ... que el coste de la obra completa ascienda a 450.000 euros, «por lo que el dinero del premio solo nos dará para empezar», asume la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos. Pero eso no le desanima: el Consistorio destinará el premio en metálico de 'Pueblo de Cantabria' con el que esta idílica localidad se hizo este verano en renovar el pavimento. Nada de pequeños arreglos aquí o allá. El objetivo es -por primera vez desde que se colocó ese suelo allá por los años 70- actuar de forma integral: o sea, levantar el pavimento existente y dejar al descubierto la tierra.

