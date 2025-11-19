Bárcena Mayor se gastará los 160.000 euros del premio 'Pueblo de Cantabria' en renovar su empedrado

Hacen falta más de 160.000 euros para 'levantar' y renovar la totalidad del empedrado que cubre las calles de Bárcena Mayor. El Ayuntamiento calcula ... que el coste de la obra completa ascienda a 450.000 euros, «por lo que el dinero del premio solo nos dará para empezar», asume la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos. Pero eso no le desanima: el Consistorio destinará el premio en metálico de 'Pueblo de Cantabria' con el que esta idílica localidad se hizo este verano en renovar el pavimento. Nada de pequeños arreglos aquí o allá. El objetivo es -por primera vez desde que se colocó ese suelo allá por los años 70- actuar de forma integral: o sea, levantar el pavimento existente y dejar al descubierto la tierra.

La decisión, explica Ceballos, ha sido de los vecinos, que acordaron en concejo que esta era la actuación más importante que podía llevarse a cabo tras recibir el montante económico del Gobierno de Cantabria. Obviamente, «actuaremos en las zonas que peor están», allí donde se encuentran alcantarillas hundidas o donde haya que corregir los errores cometidos en anteriores intervenciones que han servido de parche. «Tenemos que ver cómo está el cableado y las tuberías», los intestinos del subsuelo, «para luego acometer las mejoras necesarias».

Según reza la memoria del proyecto, «repondrá el pavimento tras largos años de reparaciones puntuales carentes de un procedimiento homogéneo». El pueblo de Bárcena Mayor se ubica en pleno parque natural Saja-Besaya, por lo que la morfología de sus calles se ve fuertemente condicionada por el entorno, si bien es cierto que el acceso de vehículos al conjunto histórico está prohibido desde hace varios años. Con todo, «hay piedras sueltas y puntos mal reparados donde no se han empleado los morteros adecuados». El plan es levantar las piedras, acondicionar el terreno y volver a colocar la misma sillería «en la medida de lo posible», adelanta la regidora.

Además, la propuesta incluye la recogida y corte de las aguas pluviales superficiales en el acceso a la calle del abrevadero y de la fuente, una zona con una pendiente bastante pronunciada donde el agua discurre con fuerza los días que llueve en exceso. La situación se vuelve especialmente incómoda y peligrosa para los peatones. La solución pasa por «colocar dos rejillas que corten las aguas de escorrentía superficial».

El plan también contempla colocar mobiliario urbano acorde a la estética del lugar en la plaza de la iglesia y de la plaza Juan Hormaechea. No obstante, apuntan en la memoria, los detalles aún tienen que precisarse «dada la singularidad de los grandes espacios abiertos existentes» y teniendo en cuenta «que no debe dificultar el desempeño de las actividades usuales».

Accesos al río Argoza

Otro de los aspectos a destacar es la actuación prevista en los accesos al río Argoza, justo en la poza donde en verano es fácil ver a vecinos y turistas disfrutar de un refrescante baño en pleno parque natural. Tal y como está ahora, «caminar por la ribera puede ser peligroso por lo resbaladizo y escarpado del terreno».

La intervención consistirá en aplicar un tratamiento superficial de paso junto al cauce, instalar escaleras de madera y barandillas y pavimentar la zona con el fin de evitar caídas de los usuarios. Se prevé, asimismo, la retirada de las piedras acumuladas por el agua, y la protección de los pies de muro de piedra.

El proyecto se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público para su próxima adjudicación y las empresas disponen de plazo hasta el 27 de noviembre para presentar sus ofertas.