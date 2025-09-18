La Barrera cierra el verano festivo de San Vicente Los vecinos de este popular barrio barquereño dedican todo el sábado a celebrar, con citas musicales, concurso de tortillas y gambada

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:33

San Vicente despedirá este sábado el intenso verano festivo de la villa con la celebración del popular barrio de La Barrera que, gracias al atractivo programa preparado por sus vecinos, se ha convertido en un evento muy concurrido.

Las actividades se iniciarán a las 9.00 horas con el toque de diana. A partir de las 11 se podrán comenzar a presentar las tortillas que participarán en el concurso, que serán catadas primero por el jurado para conceder los diversos premios establecidos por la organización y, al mediodía, por todos los que se sumen a la sesión vermut, en la que no faltarán las anchoas artesanales preparadas por Dulce y Saro. La cita estará amenizada por la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Barquera y la Batuka Maraka, apoyados por el equipo de Sonyluz El Castillu. Los más pequeños podrán disfrutar de los juegos tradicionales.

Metidos ya en pleno ambiente festivo, los organizadores darán a conocer la Madrina y el Padrino de las fiestas, con lo que rinden homenaje a varios vecinos del barrio La Barrera.

A partir de las 16.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de un parque infantil con hinchables o sumarse al concurso de pesca que organiza el Club de Pesca El Puentucu. A las 18 horas llegará el concierto de batería de la promesa pejina Kaiwei. A su término se prepara una gran «gambada» a precios populares y esta dará paso al concierto que ofrecerán diversos grupos locales. La fiesta finalizará con la discoteca a cargo del DJ Primo.