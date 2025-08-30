El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos mujeres vestidas de época en la plaza de la fuente Tres Caños de Comillas. Javier Rosendo
Homenaje a la raíz

Comillas conmemora su pasado colonial con la recreación más elegante

Cientos de personas se han dado cita para celebrar el Día del Indiano en una jornada multitudinaria y soleada

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:21

Último sábado de agosto, doce y media del mediodía, el sol se derrama abrasador sobre la plaza del Corro Campíos de Comillas. Hay menos gente ... que en pleno verano y los que rebañan la temporada se concentran, todos, en la plaza junto a la iglesia. La villa modernista ha celebrado este sábado el Día del Indiano para conmemorar su pasado colonial. La 16 edición de la fiesta, favorita de muchos, ha vuelto a reunir a cientos de personas en torno a media docena de carpas blancas –la parada del café; del maíz; del ron; la parada comillana; la parada de Intermon Oxfan y la del colegio Jesús Cancio– y un escenario con ritmo tropical. Acudieron cientos de personas. Y la mayoría de blanco, porque ese día Comillas se vuelve blanca, nadie se escapa. Solo los turistas que están de paso y no se enteran de la fiesta y algún vecino díscolo. El resto, blanco y gorros de paja con la cinta azul –otros años es roja– porque el patrocinio manda.

