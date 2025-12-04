Comillas lleva a pleno el contrato de la obra para urbanizar el frente marítimo El equipo de gobierno (PRC y PSOE) propondrá también amortizar la deuda municipal, de 850.000 euros, a través de un modificado con cargo al remanente de tesorería

Lucía Alcolea Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:48

El Ayuntamiento de Comillas llevará este viernes a pleno la aprobación del contrato de la obra para urbanizar el frente marítimo, un plan que ha generado más de un quebradero de cabeza en el equipo de gobierno (PRC y PSOE) tras los cambios que se ha visto obligado a realizar -con la correspondiente aclaración pública posterior- con motivo de las quejas ciudadanas o los informes de las administraciones pertinentes. Lo que se lleva a pleno es la primera fase del proyecto, de 810.827 euros, que afecta tan solo al paseo de la playa, no así al aparcamiento ni la zona de los pinares. Su aprobación permitirá al Gobierno local dar un paso más hacia delante en uno de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística.

Además de este punto, según han informado desde el propio Ayuntamiento, Comillas llevará a la sesión la amortización total de su deuda municipal, de 850.000 euros, que será saldada gracias a un modificado presupuestario financiado con cargo al remanente de tesorería. «Esta decisión permitirá cerrar el ejercicio con deuda cero, reforzando la solvencia municipal y la capacidad para abordar futuros proyectos con mayor autonomía financiera», ha explicado la alcaldesa, Teresa Noceda. Además, confían en poder utilizar el próximo año los 1,2 millones de euros de remanente de tesorería aún disponibles, «algo que dependerá de las reglas de gasto que establezcan las Cortes nacionales».

Cancelación de créditos

El expediente que se elevará a pleno contempla la cancelación anticipada de dos créditos. En primer lugar, «se amortizará el préstamo solicitado en 2024 para adquirir un terreno previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la localidad de Ruiseñada». Asimismo, con este crédito se pretendía hacer frente a los posibles gastos derivados del Plan de Sostenibilidad Turística, «que finalmente no ha sido necesario, ya que las obras vinculadas al proyecto se están licitando dentro del presupuesto inicialmente previsto», han aclarado desde el Consistorio.

El segundo crédito que se amortizará, de unos 44.000 euros, corresponde a la última anualidad del préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solicitado en 2017 para la mejora del alumbrado público.

Además, se debatirán otros dos puntos: «La contratación de obra de construcción de un aparcamiento en Calle Regato Callejo» y «un convenio urbanístico».