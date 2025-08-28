Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía La presidenta madrileña quiso traer en mano este jueves un galardón de su Comunidad al escritor y periodista, que pasa el verano en su casa cántabra

V. S. Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 17:05

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado este jueves hasta la localidad cántabra de Ruiloba para hacer entrega del Premio de Cultura 2025 de su Gobierno al escritor madrileño Alfonso Ussía, que veranea en este pueblo cercano a Comillas. El también periodista se hizo acreedor a este galardón en la categoría de Literatura.

Díaz Ayuso ha querido entregarle el reconocimiento en mano, para lo que ha viajado hasta la casa de pueblo del escritor. Se da la circunstancia de que este verano él se encuentra lesionado, lo que habría motivado que el acto se haya celebrado en su residencia estival. En este marco, la presidenta ha justificado la elección del premiado en su «saber hacer y su cultura». «Con Alfonso hemos disfrutado de los mejores momentos radiofónicos, de las mejores columnas en distintos medios de comunicación, también de tantas obras», ha señalado en su intervención que, según ha publicado en su red social X, fue seguida in situ por un nutrido grupo de amigos del escritor.

El Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Literatura, es para Alfonso Ussía.



Ha sido un honor acercarle este reconocimiento a su casa de Cantabria. Se le echa de menos por las calles de Chamberí.



Enhorabuena en nombre de todos los madrileños. pic.twitter.com/EK8aNVM3OR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 28, 2025

Ussía se hizo acreedor del reconocimiento por el conjunto de una obra donde sobresale «como defensor de los valores y principios de la libertad», ha explicado Ayuso, quien valora «ese humor fino, intelectual, diferente, humano y cercano que le hace ser una persona tan querida».

«Es una persona a la que queremos y a la que también echamos de menos en Madrid y en Chamberí, por las que algunos que tenemos algunos años menos le hemos visto corretear, estar con amigos y con su familia durante tantos años. Y era siempre una ilusión para todos nosotros verle por las calles de Madrid y saber que era parte de ese acervo cultural que nos representa a todos los españoles», ha remarcado la dirigente popular.

El autor ha publicado más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', con títulos como 'La albariza de los juncos', 'El secuestro de mamá' y 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'.

Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (madrileño y nacido en 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate'.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. El premio que ha recibido este jueves en Cantabria se suma a los otros muchos de que se ha hecho acreedor a lo largo de su prolífica carrera, como los González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo y la Medalla de Oro de Madrid.