La Fundación Botín abre el plazo del programa Nansa Emprende para guiar a los emprendedores en medios rurales El plazo para participar en la nueva edición finaliza el próximo 20 de octubre y es requisito fundamental presentar un proyecto de negocio

Lucía Alcolea Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:19

La Fundación Botín ha abierto una nueva convocatoria del programa Nansa Emprende dirigido a impulsar nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural de la zona occidental de Cantabria -y por primera vez en el oriente de Asturias-. La inscripción, abierta hasta el próximo 20 de octubre, es gratuita y exige como único requisito la presentación de un proyecto de negocio en el ámbito rural de la zona geográfica mencionada.

El objetivo de la propuesta es generar oportunidades y contribuir a frenar la despoblación mediante la formación empresarial de los participantes y el apoyo a los emprendedores que quieran establecer nuevos negocios en entornos rurales. La iniciativa incluye más de ochenta horas lectivas y un acompañamiento personalizado para mejorar la viabilidad de sus proyectos y generar redes de colaboración entre emprendedores. De nuevo, el plan cuenta con la Cámara de Comercio de Cantabria como socio estratégico del programa.

Desde la Fundación Botín recuerdan que el objetivo del programa es potenciar la actividad económica del Valle del Nansa y Peñarrubia, lo que con el tiempo se ha extendido a otros territorios de la región, como las comarcas de Saja y Liébana. Desde su creación en 2011, «se ha formado a un total de 500 personas, con más del 45% de los proyectos liderados por mujeres, y con la digitalización como elemento clave, con un 56% de los planes activos empleando herramientas digitales para optimizar su rendimiento».

Casos de éxito como Panansa, de Marta Cosío, una panadería tradicional con horno de leña; Raíces y Sueños, de Jorge Cuevas, un proyecto centrado en la educación y el ocio infantil en Valderredible; BeeXperience, de Perla Rodríguez, un programa de turismo de apicultura en Liébana; MIGA Costura Sostenible, de Laura Buendía, que promueve la moda sostenible desde Cahecho; o Casa del Sol, de Soraya Conde Rubín, un establecimiento de agroturismo en Rionansa, son algunos de los ejemplos del «impacto positivo» que este programa genera en el territorio.