El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cartera contenía la documentación de la víctima y 100 euros. DM

Investigan a una pareja por robar una mochila y una cartera en San Vicente de la Barquera

Uno de los hurtos fue cometido sobre un hombre de 70 años con problemas de movilidad

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:16

Comenta

La Guardia Civil investiga a un hombre de 48 años y a una mujer de 28, como presuntos autores de dos delitos de hurto 'al ... descuido' en la localidad de San Vicente de la Barquera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  3. 3 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  4. 4

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  5. 5

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  6. 6

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  7. 7

    La ARC valora la fusión de sus dos grupos
  8. 8 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  9. 9

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»
  10. 10 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Investigan a una pareja por robar una mochila y una cartera en San Vicente de la Barquera

Investigan a una pareja por robar una mochila y una cartera en San Vicente de la Barquera