Investigan a una pareja por robar una mochila y una cartera en San Vicente de la Barquera
Uno de los hurtos fue cometido sobre un hombre de 70 años con problemas de movilidad
Santander
Viernes, 3 de octubre 2025, 11:16
La Guardia Civil investiga a un hombre de 48 años y a una mujer de 28, como presuntos autores de dos delitos de hurto 'al ... descuido' en la localidad de San Vicente de la Barquera.
El 25 de septiembre fue denunciada la sustracción de una cartera a un vecino de San Vicente de la Barquera de 70 años. Para llevársela el hombre simuló prestar ayuda a la víctima, una persona con movilidad reducida, para entrar y salir de una entidad bancaria. Así pudo aprovechar un descuido para llevarse su cartera, que contenía su documentación personal y cien euros.
La Policía Local de Comillas identificó una hora después a dos personas sospechosas, los dos investigados. Allí se personó una patrulla de la Guardia Civil que identificó a los sujetos y encontró entre sus cosas la tarjeta bancaria del denunciante.
A la pareja se le atribuye también el hurto de una mochila con enseres personales, ocurrido en la madrugada del 20 de septiembre en el interior de un establecimiento, también en San Vicente de la Barquera.
