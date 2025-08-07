El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta, hoy, en Lamasón DM

Lamasón estrena su nueva carretera de acceso a Cires, con una inversión de 45.000 euros

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:41

El Gobierno de Cantabria dio por inaugurada este jueves la mejora de la carretera de acceso a Cires, en Lamasón, una actuación integral de cerca de 450.000 euros de inversión que garantizará la conexión de este núcleo de alta montaña con la red de carreteras autonómicas en condiciones óptimas.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, acudió al corte de cinta del nuevo vial que supone una mejora significativa de la seguridad vial en la zona. «No tiene ninguna justificación que durante años hayáis tenido que padecer estos dos kilómetros y medio con una plataforma deficiente sin drenajes ni garantías de seguridad», aseguró la presidenta dirigiéndose los vecinos y miembros de la corporación que acudieron, con el alcalde de Lamasón, Marcos Agüeros, a la cabeza.

Buruaga dijo que esta obra es un «símbolo» de lo que «Lamasón y sus vecinos significan para este Gobierno» y un paso más en la vertebración de Cantabria. «Queremos pueblos con vida y seguimos trabajando para hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios», afirmó la presidenta, que avanzó una nueva inversión con la cubrición y reparación de la pista deportiva de Quintanilla. Una actuación que sumará otros 430.000 euros para la zona y que servirá para «hacer más y mejor comunidad». La presidenta aprovechó para hablar de otras inversiones en zonas despobladas y sobre la gestión de su partido sobre el lobo y las extracciones de ejemplares de la zona.

Carretera Potes-Liébana

En este repaso a las políticas del Gobierno orientadas al medio rural, la presidenta se detuvo en la futura carretera Potes-Liébana, una obra que «no tiene marcha atrás» –dijo– y que «será una de las inversiones más importantes de la historia de Cantabria», prometió, frente a las voces más escépticas con este proyecto.

