Araceli Sánchez González | Centenaria «En algunas cosas hemos ido a mejor, en otras no» Araceli Sánchez González 'Celi' cumplió el pasado 16 de septiembre 100 años. 'Celi' conserva una memoria prodigiosa en la que afloran los recuerdos de toda una vida VICENTE CORTABITARTE San Vicente de la Barquera Viernes, 4 octubre 2019, 07:57

Araceli Sánchez González 'Celi' cumplió el pasado 16 de septiembre 100 años con la alegría y la vitalidad que siempre la ha caracterizado, rodeada de familia, amigos y vecinos. Como muchas mujeres de su época ha vivido momentos durísimos que ha afrontado con su gran personalidad y energía que mantiene intactas en la actualidad. A pesar de los años, 'Celi' conserva una memoria prodigiosa en la que afloran los recuerdos de toda una vida de la que sigue disfrutando, manteniendo su ilusión y ese semblante de satisfacción.

-¿Cómo celebró su cien cumpleaños?

-Fue una sorpresa tremenda, me hicieron una gran fiesta sin que yo supiese nada, me llevó mi hijo a la Confitería Carma y allí estaban muchas amistades y el alcalde 'Nisi' y los de la Corporación y Puerto Gallego (ex alcaldesa de Santoña). Lo único que siento es que no estuviese toda la familia.

-¿Tuvo muchos regalos?

-Muchos. El alcalde me dio un gran ramo de flores, muchos perfumes, cremas para el cuerpo, un bolso tremendo y mi hijo también me regalo un chaquetón por si tenía pocos.

-¿Y qué tal se encuentra a los 100 años?

-Soy diabética y me dan insulina pero me encuentro muy bien y como mucho y de todo. Bajo al pueblo sola y los domingos que hace bueno voy a la misa del Santuario de La Barquera andando. Ahora tengo la pierna hinchada porque tengo mala circulación. Perdí el conocimiento y me llevaron en ambulancia a Sierrallana y me encontraron que tenía piedras en la vesícula, pero por la edad ya no me van a operar.

-¿Cómo es su vida ahora en la residencia?

-Estoy aquí desde hace tres años, hasta entonces me manejaba yo sola. Venía una mujer tres días para ayudarme pero cuando venía yo ya tenía todas las cosas hechas por lo que la decía que se sentase para charlar. Ahora al levantarme me aseo y hago la cama y después me pongo a coser lo mío y lo de otros de aquí e incluso lo de algunas empleadas y después pinto, porque me gusta mucho pintar, ya gané dos concursos. Aquí nos tratan muy bien, hay mucha limpieza y la comida está muy buena. Hacemos muchas actividades, el próximo viernes iremos a la residencia de Puente Viesgo a cantar. Yo aunque me gusta mucho cantar y canto muy bien esta vez no podré porque últimamente me pongo ronca por las tardes, dice mi hijo que es porque hablamos mucho.

-¿Qué recuerdos tiene de su niñez?

-Me acuerdo perfectamente de todo, tengo muchos recuerdos de mi padre Bernardo que le llamaban 'Canene', también de los juegos que hacíamos a las canicas, la comba o la peñuca, lo pasábamos muy bien.

-Pero en su niñez pasaron por momentos difíciles.

-Mi madre, Isabelita, enviudó joven con siete hijos y aunque la daba vergüenza ir a vender pescado iba todos los días andando hasta Colombres, allí la apreciaban muchísimo. Fueron momentos muy duros en los que se pasaban muchas necesidades, pero la gente se ayudaba, mi tío, el guardamuelles, le hacía todos los meses una pequeña compra a mi madre para ayudarnos.

-Pero lo peor llegaría con la Guerra Civil.

-Durante la guerra tuve a mi hija mayor y no me pude casar con mi marido hasta tres años después. Vinieron muchos moros que nos obligaron a dejar las casas por lo que nos fuimos a las cuevas de Boria.

-¿Y cuál es su mejor recuerdo?

-El día en el que me casé, porque su familia no me quería porque éramos pobres. Con él tuve cuatro hijos, una de ellas se murió con 8 meses. Ahora tengo siete nietos, 13 biznietos y un tataranieto que vive en Maracaibo y que no conoceré.

-Creo que estuvo en Venezuela.

-Sí hace ya mas de 50 años. Mi hija se casó por poderes con uno que vivía allí y cuando iba a nacer su primera hija fui para estar con ella, fui yo sola sin conocer nada, pero no tuve mido, el viajar en avión me encantó. Al final estuve allí cuatro meses y medio, me gustaba ir a visitar muchas cosas por eso le dí muchos sustos a mi familia porque las cosas se estaban poniendo feas.

-¿Cómo ve los cambios que se han producido en todos estos años?

-Todo ha cambiado mucho, en algunas cosas se ha ido a mejor, pero en otras no, nada mas hay que ver que no se ponen de acuerdo para el gobierno, todo el mundo quiere el poder.