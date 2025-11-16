El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Sanz, durante su discurso tras ser nombrado Alubiero Mayor. Javier Rosendo

Jorge Sanz, durante su discurso tras ser nombrado Alubiero Mayor. Javier Rosendo

Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición

Miles de personas se han dado cita este domingo en Casar de Periedo, cuyas estrechas calles se han llenado de puestos con una extensísima oferta de productos y actividades en torno a lo rural

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Casar de Periedo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:43

En la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo la gente se encuentra. «Hombre qué tal», se dicen unos a otros. « ... Pues aquí, a pasar el domingo». De fondo, olor a bollo preñao, a almendras dulces y a queso curado. Mientras, un hombre talla la madera con un martillo y a la espalda del martillo, las panderetas, el pito y el tambor. Es la esencia de la feria, recordar y poner en valor la tradición y este año lo han vuelto a hacer en la pedanía de Cabezón de la Sal, con miles de personas y un sol que nadie pronosticó caminando con la gente por las calles. Doscientos puestos y todo tipo de actividades en torno a lo rural y como galardonado estrella, el actor Jorge Sanz, que se ha sentido agradecido y colmado de cariño, con un público entregado alrededor del primer madrileño nombrado Alubiero Mayor.

