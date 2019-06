El regionalista Victor Manuel Reinoso será el alcalde de Cabezón tras el acuerdo entre PRC y PSOE DM El cabeza de lista del PSOE, Javier Gutiérrez, será el primer teniente alcalde LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Jueves, 13 junio 2019, 20:03

El PRC de Cabezón de la Sal, que ganó las elecciones el pasado 26M, gobernará en coalición con el Partido Socialista. Será un pacto a dos, y no a tres, porque ya no es necesario el voto del único concejal de Izquierda Unida, como sucedió en las anteriores elecciones. Víctor Manuel Reinoso (PRC )asumirá la Alcaldía durante los cuatros años de legislatura (en la anterior se la repartieron entre ambas formaciones) y el cabeza de lista del PSOE, Javier Gutiérrez, será el primer teniente alcalde. Estas son tan solo algunas de las claves del pacto que, según anunciaron este jueves ambos políticos, se firmará en la mañanadel viernes. De forma que para el sábado ya esté toda la tela cosida y no queden hilos fuera a la hora de votar en el pleno donde se conformará la nueva corporación municipal.

«Aún tenemos que compaginar los programas electorales de ambos partidos y limar algunos aspectos», confirmaba Reinoso. Entre ellos está el reparto de concejalías, una cuestión siempre delicada en la que no es tan fácil llegar a acuerdos. Reinoso expresó su satisfacción de nuevo «por el apoyo recibido de los vecinos de la localidad (logró 1.351 votos)» y se mostró contento por reeditar el pacto de gobierno, «lo que esperamos sea bueno para el pueblo». Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en que «las cosas van muy bien encaminadas». «Nuestros programas electorales son bastante coincidentes y podemos llegar a un buen acuerdo», aseguró también. Fernández considera que este «es el mejor pacto que puede hacerse para los vecinos y para continuar con un gobierno progresista en Cabezón».

Gobernarán por tanto el municipio, si todo sale según lo previsto, los cuatro concejales del PRC y los tres del PSOE, ya que juntos conforman la mayoría absoluta en una corporación formada por trece concejales. Ciudadanos, que dio la sorpresa electoral al lograr tres ediles al presentarse por primera vez en el municipio con la expopular Esther Merino a la cabeza, se quedará en la oposición, La acompañará el concejal de Izqueirda Unida, Felipe Ruiz, y los dos ediles del PP, que perdió tres respecto a la anterior legislatura. Cinco fuerzas conformarán la corporación municipal en el Ayuntamiento cabezonense y decidirán sobre el futuro de los ciudadanos.