El nuevo alcalde de Tudanca rebaja las dietas un 60% y aprueba un presupuesto de 386.111 euros para 2026

Unos cuarenta días después de acceder al cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Tudanca, el joven Mario González (PP), ha aprobado un presupuesto de ... 386.111 euros para el próximo año 2026 y lo hecho en el mismo pleno donde se ha acordado rebajar las dietas de los concejales por asistencia a los órganos de gobierno un 60%, por lo que pasarán de cobrar 75 a 30 euros. Una medida con la que el joven regidor asienta las bases del mandato que acaba de comenzar, y que resultó ciertamente polémico por la supuesta falsificación de algunos datos académicos en su currículo vitae.

El documento económico del próximo ejercicio, que ha salido adelante con el apoyo del PRC en la oposición, asciende un 3,1% con respecto al actual en un municipio con tan solo 156 habitantes. Las cuentas presentan como principal novedad dos nuevas líneas de subvención, una de ellas en apoyo a la natalidad que hasta el momento el Consistorio de Tudanca no contemplaba, a pesar del gran problema de despoblamiento que sufre el municipio. La otra es para apoyar las actividades culturales y festivas, ampliando la subvención que se venía otorgando y recuperando también la concentración de ganado en La Lastra, que se dejó de realizar en el año 2022.

Al capítulo de inversiones se destinarán 84.000 euros para la mejora del abastecimiento de agua y saneamiento en las localidades de Santotis y Sarceda y para realizar un estudio y reestructuración del alumbrado público en los cuatro pueblos del municipio. El nuevo presupuesto congelará todos los impuestos, incluido el de la basura -el 'tasazo' ya se aprobó en el actual presupuesto-, por lo que el incremento registrado en las arcas municipales se compensará, según señaló el alcalde, «instalando nuevos contenedores de reciclaje en los pueblos de Santotis y Sarceda, que carecen de ellos». De esta manera, espera «concienciar a los vecinos con un reciclaje responsable y así poder disminuir la tasa por este concepto para los siguientes ejercicios».

Sobre el asunto de las dietas, el regidor popular ha recordado que el anterior gobierno regionalista «aprobó el incremento de las mismas en el año 2023, lo que ya entonces criticó el edil del PP en la oposición».