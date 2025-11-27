El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Tudanca, Mario González, ante la Casa Consistorial. V. Cortabitarte

El nuevo alcalde de Tudanca rebaja las dietas un 60% y aprueba un presupuesto de 386.111 euros para 2026

El joven Mario González (PP) se estrena así como regidor cuarenta días después de acceder a la Alcaldía en medio de la polémica por la supuesta falsificación de su currículo

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

Tudanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:18

Unos cuarenta días después de acceder al cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Tudanca, el joven Mario González (PP), ha aprobado un presupuesto de ... 386.111 euros para el próximo año 2026 y lo hecho en el mismo pleno donde se ha acordado rebajar las dietas de los concejales por asistencia a los órganos de gobierno un 60%, por lo que pasarán de cobrar 75 a 30 euros. Una medida con la que el joven regidor asienta las bases del mandato que acaba de comenzar, y que resultó ciertamente polémico por la supuesta falsificación de algunos datos académicos en su currículo vitae.

