Rematadas las obras entre Cabezón y Mazcuerras para evitar las inundaciones en torno al río Saja La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Consejería de Fomento han finalizado la actuación en el tramo de ocho kilómetros de Santa Lucía a Villanueva

No hay una fecha concreta -la Consejería de Fomento se niega a darla-, pero las obras en torno al río Saja en el tramo comprendido entre Santa Lucía -en Cabezón de la Sal- y Villanueva de la Peña -Mazcuerras- están ya finalizadas o a punto de caramelo. El macroplan, que ha costado 5,2 millones de euros (firmado en 2020 por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y la entonces Consejería de Obras Públicas con los dos ayuntamientos para evitar que los núcleos en torno al Saja se inundasen) está casi concluido y afecta a casi ocho kilómetros de recorrido por la ribera del río.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -del que depende la Confederación- ya ha ejecutado el 99% de las labores alrededor del cauce y entregará la obra próximamente. A la vez, la actual Consejería de Fomento llega al 'sprint' final de las cinco intervenciones que le correspondía ejecutar según el convenio. Tres de ellas en el término municipal de Cabezón de la Sal y otras dos en Mazcuerras -concretamente en Cos y Villanueva de la Peña-. Basadas, todas, en la construcción de escolleras para redefinir los márgenes del río y proteger las zonas urbanas.

Eso sí, en torno a esta parte de las obras ha habido sobre todo silencio. En junio de 2023, el Gobierno regional ya había ejecutado tres de las intervenciones proyectadas. Las máquinas comenzaron a operar sobre el terreno antes de que la Confederación iniciase su parte del plan. Sin embargo, desde entonces, la información sobre cuándo y cómo se abordarían las dos actuaciones restantes ha sido nula por parte de la Consejería, que tampoco ha ofrecido datos acerca de las labores efectuadas. Fomento prefiere dar la información directamente «el día de la inauguración oficial».

La conclusión de este gran proyecto significa cerrar un proceso que comenzó en 2019, tras los episodios de inundaciones que reflejaron la fragilidad de las viviendas más cercanas al río frente a las embestidas del Saja en época de fuertes lluvias.

El plan para dar una solución se empezó a fraguar entonces, pero las obras no se adjudicarían antes de junio de 2023. El Miteco concedía la recuperación medioambiental del río Saja a la U.T.E. Ingeniería y Diseños Técnicos, Aceinsa Movilidad y Centro de Jardinería La Encina por 5.230.504 euros. Desde entonces, la morfología del paisaje alrededor del río Saja se ha transformado totalmente en el tramo afectado. Tanto física como medioambientalmente. Se han creado cuatro sendas nuevas y se han acondicionado otras cuatro, se han plantado especies autóctonas y eliminado plantas invasoras. Ocho kilómetros de recorrido en torno al río que permiten disfrutar de su gran valor ecológico.

Quien todavía era delegada del Gobierno en Cantabria el pasado mes de mayo Eugenia Gómez de Diego visitó el enclave y pronosticó que las obras «protegerán a los vecinos de las inundaciones durante los próximos cinco siglos«. Dijo que lo que se estaba haciendo no era un «parche», sino una medida efectiva a muy largo plazo. Cuando lleguen las lluvias, tendremos la oportunidad de comprobarlo.