Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha denunciado a la Fiscalía a los propietarios del edificio del antiguo hostal La Torre, cuyo perímetro fue ... acotado tras el desprendimiento de cascotes. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Roberto Escobedo (PSOE), quien ha recordado que se trata de un procedimiento iniciado en 2017 y ha insistido en que es obligación de la propiedad el acondicionamiento.

El inmueble está situado en la recta de Unquera, haciendo esquina, en el acceso hacia el consultorio médico, así como hacia otras viviendas y negocios, por lo que se trata de una zona muy transitada.

Después de varios requerimientos y meses solamente con el vallado, el Consistorio ha acondicionado una rampa para bajar de la acera y otra para subir de nuevo, en un tramo, y se ha pintado un paso de peatones, por el lado opuesto de la calzada. La finalidad, como explicaba el regidor ya en el momento de colocar las vallas, es «velar por la seguridad de los vecinos y facilitar el tránsito peatonal, después de la caída de cascotes, tejas y cristales a la vía pública y vistos los desconchados en las paredes y el aspecto de deterioro.

A la espera de los trámites jurídicos, y en el convencimiento de que «van a tardar», el Grupo Popular en el municipio, que llevará el asunto al próximo pleno, exige que el Ayuntamiento sea quien lleve a cabo la obra y retire las partes de las fachadas y cubierta que estén en peor estado. La portavoz popular, Beatriz Casado, subraya así que «primero la seguridad y después lo económico». Por ello, sugiere que una vez realizados los trabajos necesarios sea cuando se repercuta el pago por los medios que procedan. La concejala lamenta que esta situación agrava aún más la seguridad vial en Unquera, que según señala es «deficiente». Por ello, reclama que se lleve a cabo un plan vial para la localidad que facilite la circulación tanto de vehículos como de peatones. Estos últimos, critica, han visto su situación «agravada» tras el vallado mencionado, pues se ven «obligados a caminar por la calzada».

Al respecto, el grupo presentó en diciembre de 2023 un escrito en el Consistorio solicitando un informe técnico municipal sobre el estado del edificio, algo que a día de hoy no han recibido. Por todo ello, Casado tilda de «dejadez» la actitud del equipo de gobierno al respecto de los hechos.

El Ayuntamiento requirió en 2017 a la propiedad que reparase los desperfectos. En los años sucesivos, hubo varios informes y se llegó a imponer una multa coercitiva por no efectuar las reparaciones pertinentes. Posteriormente, y tras agravarse la situación, se sumaron al expediente más partes técnicos y de la Policía Local, que motivaron a su vez nuevos requerimientos de actuación y más sanciones.

Preguntado al respecto, uno de los actuales propietarios, Javier González, explica que el edificio ha pasado por diversas manos y si bien no ha habido acuerdo entre los herederos, él se compromete a tomar las medidas necesarias. Así, en los próximos días presentará un proyecto en el Ayuntamiento, que se llevará a cabo en cuanto obtenga la licencia de obra. Para ello, ya se ha pedido presupuesto a varias empresas. Los trabajos consistirán, según informa, en reparar tejado y los aleros y darle una mano a la pintura. Paralelamente, promoverá un acto de conciliación de cara a depurar responsabilidades económicas internamente. Además, González afirma que fue él personalmente quien instó al Ayuntamiento a tomar medidas de seguridad para no tener que lamentar daños.