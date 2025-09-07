El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un vecino pasa junto al hostal La Torre, vallado por el riesgo de desprendimiento. S. Torre

Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía

El Ayuntamiento de Val de San Vicente acude a la vía judicial tras requerir en varias ocasiones a la propiedad del edificio que actúe para evitar su evidente deterioro

Sara Torre

Sara Torre

Unquera

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha denunciado a la Fiscalía a los propietarios del edificio del antiguo hostal La Torre, cuyo perímetro fue ... acotado tras el desprendimiento de cascotes. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Roberto Escobedo (PSOE), quien ha recordado que se trata de un procedimiento iniciado en 2017 y ha insistido en que es obligación de la propiedad el acondicionamiento.

