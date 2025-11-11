El juzgado desestima la imputación del alcalde de Piélagos por no precintar la cantera Laherrán

La pretensión de Ecologistas en Acción de imputar al alcalde de Piélagos Carlos Caramés por no cerrar la cantera Laherrán de Arce ha caído ... en saco roto. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander al que llegó la reclamación del colectivo ecologista ha rechazado la ampliación de la denuncia diciendo que los denunciantes «no aportan indicio alguno que pudiera justificar la imputación del regidor a título de cómplice (por no clausurar la citada instalación industrial, sobre la que pesa una orden judicial de cierre) cuando en el mismo escrito se dice que existe una suspensión acordada por el propio Ayuntamiento».

Además, el magistrado juez Miguel Ángel Agüero explica que hace suyos los argumentos de la fiscalía, también contraria a la petición de responsabilizar al alcalde por incumplimiento sobre la cantera de Arce.

Para la fiscal Begoña Abad, «los hechos siguen siendo los mismos. Concretamente, la desatención por el obligado (Laherrán) de una orden impartida».

«Contiendas constantes»

En relacion a la actuación del Ayuntamiento, al que Ecologistas en Acción atribuye «pasividad en la ejecucion del precinto y clausura, la fiscal señala que «la actuacion municipal ya ha sido resuelta en los distintos procedimientos contenciosos administrativos promovidos por la asociación ecologista y que concluyen la inexistencia de responsabilidad del Consistorio».

«No se observa en el proceder del Ayuntamiento ni siquiera la apariencia de la comisión de hechos delictivos, -añade la fiscal-. Que apostilla: «las contiendas mantenidas por Ecologistas en Acción con el Ayuntamiento de Pielagos parece ser una constante a la vista de los numerosos procedimiento interpuestos contra este». Tampoco se dictarán las medidas cautelares pedidas. «No podemos sino mostrar nuestra oposición», dice la Justicia.