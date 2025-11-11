El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El juzgado desestima la imputación del alcalde de Piélagos por no precintar la cantera Laherrán

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:17

La pretensión de Ecologistas en Acción de imputar al alcalde de Piélagos Carlos Caramés por no cerrar la cantera Laherrán de Arce ha caído ... en saco roto. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander al que llegó la reclamación del colectivo ecologista ha rechazado la ampliación de la denuncia diciendo que los denunciantes «no aportan indicio alguno que pudiera justificar la imputación del regidor a título de cómplice (por no clausurar la citada instalación industrial, sobre la que pesa una orden judicial de cierre) cuando en el mismo escrito se dice que existe una suspensión acordada por el propio Ayuntamiento».

