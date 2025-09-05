El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Piélagos aprueba una modificación de crédito de 5 millones para varios proyectos

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:45

El equipo de gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Piélagos aprobó ayer en un pleno ordinario una modificación de crédito de cinco millones de euros para ejecutar varios proyectos por todo el término municipal. La propuesta salió adelante con los votos en contra del PSOE y del PRC, la abstención de @Avip y el voto a favor de Vox. Entre las muchas actuaciones que nombró y destacó el alcalde, Carlos Caramés, están los centros juveniles que construirá en localidades como Renedo y Liencres; la cubierta de la Torre en Mortera, donde se celebran las fiestas, con una inversión de 505.000 euros, o la construcción de la tercera zona de juego infantil cubierta de Renedo, por 900.000 euros.

Caramés anunció también la urbanización del barrio Salas, en Liencres, para habilitar 95 plazas de aparcamiento; la instalación de cámaras de vigilancia o la adecuación de instalaciones de la Policía Local. También se urbanizarán las antiguas Escuelas de Oruña, finalizando a su vez las obras del edificio, una localidad donde también se adecuará la intersección del barrio San Juan.

