Piélagos lleva el saneamiento al barrio San Antonio de Zurita El Ayuntamiento ha dado comienzo a los trabajos para conectar las viviendas a la red municipal que discurre paralela a la carretera CA-334

Lucía Alcolea Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 12:42 Comenta Compartir

Las viviendas del barrio San Antonio de Zurita de Piélagos dispondrán de un sistema de saneamiento gracias a las labores efectuadas por el Ayuntamiento para construir una red complementaria de tres tramos, que permita conectar las casas de la zona a la red municipal que discurre paralela a la carretera CA-334. Según ha explicado el alcalde, Carlos Caramés, la intervención consistirá en «disponer de colectores de alcantarillado que discurran por gravedad, conectados a la red existente y que tengan la cota suficiente para suministrar a las viviendas, adaptándose además a la orografía del terreno».

Además, está previsto eliminar los puntos negros y posibles vertidos incontrolados de los inmuebles del entorno, al tiempo que se dotará a la zona de una posible conexión para futuras construcciones que puedan levantarse en los terrenos. La inversión alcanza los 70.000 euros y esta semana han visitado los trabajos el alcalde acompañado del concejal del área, César Blanco, y del alcalde pedáneo, David Diego. Caramés ha insistido en que se trata de una actuación «similar a las ya desarrolladas en otros puntos del término municipal, como los barrios de Las Veneras, Arce o La Canal». En la localidad de Oruña, ha adelantado, «se iniciará un nuevo saneamiento en el barrio El Puerto».

El objetivo de la intervención es «ofrecer a nuestros vecinos un servicio de calidad y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad municipal, un objetivo irrenunciable para el equipo de gobierno del PP».