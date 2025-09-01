Piélagos mejora las aulas de 2 y 3 años del colegio Virgen de Valencia

Los alumnos de dos y tres años del colegio público Virgen de Valencia comenzarán el curso con la mejora y el acondicionamiento de sus aulas. ... Una actuación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Piélagos para «eliminar las humedades y las goteras existentes tanto en la zona de la biblioteca, como del gimnasio», explicó el alcalde, Carlos Caramés. Los trabajos de acondicionamiento contaron con un presupuesto de 50.000 euros y solucionaban los problemas de humedades que ya existían en el centro educativo.

La pasada legislatura, recordó Caramés, «se había hecho un revoco que había quedado estéticamente bien, pero la zona de las columnas exteriores seguía filtrando agua y, por lo tanto, había humedades en las clases de los alumnos más pequeños». Para corregir las filtraciones, aseguró, «primero se ha colocado un mallazo y, posteriormente, se está realizando un enfoscado para aislar la fachada totalmente».

Los trabajos de mejora incluyeron, además, la pintua en el interior de las aulas, la instalación de un nuevo suelo de laminado de madera, mejorando tanto la comodidad como la higiene, «al tiempo que se va a renovar la carpintería de algunas zonas como los baños, ya que estaba muy deteriorada». Lo anunció el regidor durante una visita al centro educativo acompañado por la concejala de Educación y alcaldesa pedánea de la localidad, Carmen Bedoya, y el concejal de Obras Públicas, César Blanco.

Además de los trabajos sobre las aulas de dos y tres años, el Ayuntamiento explicó que, durante los meses de verano, se ha acometido «otra pequeña actuación solicitada por la dirección del centro, la unión de dos despachos» en función de las necesidades del colegio público. «Continuamos acondicionando y mejorando los edificios públicos con el objetivo de solucionar el deterioro que presentan», sentenció el alcalde, que recordó que «esta pequeña actuación desarrollada en las aulas del colegio Virgen de Valencia da respuesta a una vieja demanda del equipo docente y de las familias de los estudiantes del centro educativo».