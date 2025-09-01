El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Piélagos elimina humedades y goteras de las aulas de dos y tres años del colegio Virgen de Valencia. DM

Piélagos mejora las aulas de 2 y 3 años del colegio Virgen de Valencia

El Ayuntamiento ha desarrollado el acondicionamiento, «dando respuesta a las familias y el equipo directivo» del centro educativo

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:15

Los alumnos de dos y tres años del colegio público Virgen de Valencia comenzarán el curso con la mejora y el acondicionamiento de sus aulas. ... Una actuación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Piélagos para «eliminar las humedades y las goteras existentes tanto en la zona de la biblioteca, como del gimnasio», explicó el alcalde, Carlos Caramés. Los trabajos de acondicionamiento contaron con un presupuesto de 50.000 euros y solucionaban los problemas de humedades que ya existían en el centro educativo.

