Piélagos se suma a la celebración del Día mundial del cáncer de mama El municipio cuenta con un programa pionero basado en la danza y los beneficios que esta produce en la sociedad | El Consistorio celebró la jornada iluminando en rosa la fachada y otras actividades como la lectura de un manifiesto para visibilizar la enfermedad

Elena Tresgallo Lunes, 20 de octubre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Piélagos se ha sumado un año más a la celebración del Día mundial del cáncer de mama y lo ha hecho con la lectura de un manifiesto para visibilizar la enfermedad, iluminando la fachada del Consistorio en rosa y con la presentación de un videoclip relacionado con un proyecto pionero de danza sobre los beneficios de esta disciplina en los enfermos. Durante el acto celebrado en el Ayuntamiento se mantuvo un minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género, una mujer de 46 años asesinada en Badajoz.

En la celebración del evento se ha procedido a la lectura pública y conjunta de un manifiesto con el que el municipio ha visibilizado, ha apoyado y ha dado respuesta a una enfermedad, el cáncer de mama, cuyo nombre cuesta mucho pronunciar para las enfermas y sus familias. Así, Piélagos ha recordado que, según el último informe de la Sociedad española de oncología médica, 37.682 nuevos casos se diagnosticarán en nuestro país en 2025 entre la población femenina, convirtiéndose así en un importante problema de salud en Cantabria y España.

Ampliar El Ayuntamiento se iluminó en rosa DM

En la misma línea, ha reivindicado la investigación y la detección precoz como herramientas fundamentales para lograr tratamientos oncológicos efectivos incluso en cánceres en estados avanzados, que han hecho posible que la tasa de supervivencia se sitúe actualmente en el 86 por ciento.

Asimismo, tomando como referencia algunas investigaciones recientes, ha abogado por cribados no por edad sino por riesgo, ya que son muchas las mujeres diagnosticadas antes de cumplir los 50 que es cuando se les proporciona la mamografía.

Un programa pionero

El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés y su concejal de Bienestar Social, Carmen Bedoya, han hecho hincapié en el proyecto pionero puesto en marcha en el municipio sobre los beneficios de la danza y el psicoballet en las personas afectadas por cáncer bajo el epígrafe 'Aplicando la danza para la sociedad'. Un programa que nace de una investigación llevada a cabo hace una década por una joven bailarina de Carandía, Lucía Sierra Cano, que decidió estudiar los efectos beneficiosos de esta disciplina en los afectados por la cruel enfermedad, con el respaldo de la Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Piélagos, la Fundación La Caixa y el propio Ayuntamiento.

Esta tesis doctoral pasó poco después a ser un programa de intervención social, en colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos, que ya se encuentra en su quinta edición con las plazas casi al completo y con la necesidad de seguir explorando los beneficios que proporciona la danza para todo el conjunto de la sociedad. Bajo esta premisa, y como novedad, este curso va a lanzar, además, un nuevo estudio de investigación.

Estreno de videoclip

Coincidiendo con la celebración del Día mundial del cáncer de mama, el Ayuntamiento de Piélagos, además de iluminar su fachada de rosa y desplegar una pancarta en el balcón del Consistorio, ha estrenado el videoclip 'Bailando a la vida' ( https://youtu.be/gEqJwB4V3y4 ), en su versión de 'Dirty Dancing'.

Se trata de un trabajo que ha contado con la participación exclusiva de algunas de las 70 mujeres que participaron en la cuarta edición del programa de bienestar 'Aplicando la danza para la sociedad' celebrado durante el curso 2024-2025 en el municipio de Piélagos.