El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en los juegos tradicionales en la anterior edición. DM

Piélagos traslada el Día de las Peñas de la Virgen de Valencia al próximo sábado, día 6

Las inclemencias meteorológicas han llevado al Ayuntamiento a suspender los actos programados para este domingo en la campa del santuario

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:38

No ha habido juegos tradicionales ni comida campestre en la campa del Santuario de la Virgen de Valencia. El Ayuntamiento de Piélagos ha decidido este domingo trasladar la celebración del Día de las Peñas al próximo sábado, 6 de septiembre, ante las inclemencias meteorológicas y los charcos que se han formado en la campa a causa de la lluvia. La jornada prevista se enmarca dentro del programa de fiestas de la Virgen de Valencia, que se prolongarán hasta el sábado 13, y además de la típica comida campestre, estaba previsto celebrar una nueva edición del Concurso de Salto pasiego y Belorta, para finalizar con la actuación del DJ Miguel Ceur. Todo ello se dará el próximo fin de semana.

Así lo ha explicado la concejal del área, Inmaculada Araunabeña, quien avanzó que el cambio de fecha no conllevará la modificación del programa previsto. Así, los peñistas se concentrarán en la campa a partir de las 10.00 horas para a las once dar comienzo a las actividades programadas, en las que, recuerda la concejal, «podrán participar adultos y niños a la vez, salvo en el tiro de cuerda, que habrá dos modalidades y una se destinará a los más pequeños».

El viernes, día 5, tendrá lugar el esperado pregón y lanzamiento del chupinazo en la plaza del Arrabal de Vioño a partir de las diez de la noche, que correrá a cargo del alcalde, Carlos Caramés. El día terminará con el espectáculo 'A la luna de Valencia', y la actuación de los Hermanos Cosío y un DJ. El sábado habrá torneo de tenis de mesa, segunda jornada del triduo y una misa cantada por el Coro Amigos de Boo, a la que seguirá, a las 21.30 horas, una nueva edición de la procesión de la luz con la imagen de la patrona desde el Santuario de la Virgen de Valencia hasta la Parroquia de San Vicente Mártir. El broche final lo pondrá la verbena amenizada por la Orquesta París De Noia Show.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  3. 3 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  4. 4

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  5. 5

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  8. 8

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  9. 9

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  10. 10

    En Torrelavega hay mucho tomate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos traslada el Día de las Peñas de la Virgen de Valencia al próximo sábado, día 6

Piélagos traslada el Día de las Peñas de la Virgen de Valencia al próximo sábado, día 6