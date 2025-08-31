Piélagos traslada el Día de las Peñas de la Virgen de Valencia al próximo sábado, día 6 Las inclemencias meteorológicas han llevado al Ayuntamiento a suspender los actos programados para este domingo en la campa del santuario

Lucía Alcolea Santander Domingo, 31 de agosto 2025, 17:38

No ha habido juegos tradicionales ni comida campestre en la campa del Santuario de la Virgen de Valencia. El Ayuntamiento de Piélagos ha decidido este domingo trasladar la celebración del Día de las Peñas al próximo sábado, 6 de septiembre, ante las inclemencias meteorológicas y los charcos que se han formado en la campa a causa de la lluvia. La jornada prevista se enmarca dentro del programa de fiestas de la Virgen de Valencia, que se prolongarán hasta el sábado 13, y además de la típica comida campestre, estaba previsto celebrar una nueva edición del Concurso de Salto pasiego y Belorta, para finalizar con la actuación del DJ Miguel Ceur. Todo ello se dará el próximo fin de semana.

Así lo ha explicado la concejal del área, Inmaculada Araunabeña, quien avanzó que el cambio de fecha no conllevará la modificación del programa previsto. Así, los peñistas se concentrarán en la campa a partir de las 10.00 horas para a las once dar comienzo a las actividades programadas, en las que, recuerda la concejal, «podrán participar adultos y niños a la vez, salvo en el tiro de cuerda, que habrá dos modalidades y una se destinará a los más pequeños».

El viernes, día 5, tendrá lugar el esperado pregón y lanzamiento del chupinazo en la plaza del Arrabal de Vioño a partir de las diez de la noche, que correrá a cargo del alcalde, Carlos Caramés. El día terminará con el espectáculo 'A la luna de Valencia', y la actuación de los Hermanos Cosío y un DJ. El sábado habrá torneo de tenis de mesa, segunda jornada del triduo y una misa cantada por el Coro Amigos de Boo, a la que seguirá, a las 21.30 horas, una nueva edición de la procesión de la luz con la imagen de la patrona desde el Santuario de la Virgen de Valencia hasta la Parroquia de San Vicente Mártir. El broche final lo pondrá la verbena amenizada por la Orquesta París De Noia Show.