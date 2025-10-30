La variante de Renedo, aún sin empezar tras 17 meses en trámite
La obra salió a licitación en mayo de 2024 y se adjudicó a la UTE Acciona-Tedcon en agosto. Fomento asegura que comenzará de forma «inminente»
Santander
Jueves, 30 de octubre 2025, 07:15
Es una de las obras de la legislatura en la Consejería de Fomento y su ejecución permitirá tejer un trazado que descongestione el tráfico del ... centro de la localidad. Renedo de Piélagos espera el inicio «inminente» de las obras de su futura variante, cuyo proyecto salió a licitación en mayo de 2024, aunque no se adjudicó hasta el pasado mes de agosto, por lo que en total, acumula 17 meses de tramitación. Y de momento, sin máquinas sobre el terreno a la vista. La obra corre a cargo de la UTE Acciona-Tedcon y cuenta con una inversión de 16.952.301 millones de euros. Con la parte burocrática del proyecto saldada, desde la Consejería de Fomento respondieron esta semana que el inicio de los trabajos está próximo, sin concretar la fecha exacta o el motivo por el que no se ha dado inicio aún a la esperada obra que unirá este núcleo de Piélagos, actualmente partido en dos.
Mientras, el tiempo corre. El plazo para ejecutar la carretera es de tres años, según aseguró el consejero, Roberto Media, en una de sus visitas al municipio. Los beneficios que traerá consigo el nuevo trazado que salvará el centro de Renedo son a estas alturas archiconocidos. La variante modificará por completo la forma de moverse, tanto en coche como a pie, por el centro de la localidad. Además, construirá un eje que permita conectar de forma directa la N-623, y las carreteras autonómicas que unen Renedo con Zurita y Puente Arce, con el futuro vial que partirá desde la A-8, en Carandia, hacia Villaescusa. El paso a nivel que divide el municipio también será eliminado. Además, en total, la carretera se armará en base a cinco glorietas nuevas distribuidas a lo largo del trazado. Es, en líneas generales, una obra viaria de envergadura que se corresponde en importancia con la que ya se está ejecutando en Sarón, cuyas obras sí han empezado y avanzan según lo esperado. De hecho, en este último caso, si no hay imprevistos, «se espera que esté concluida a finales de 2026».
Demanda histórica
Volviendo a la que nos ocupa, de la carretera de Renedo, que tendrá en torno a nueve kilómetros, se empezó a hablar hace alrededor de 16 años, cuando se planteó por primera vez la posibilidad de aligerar de coches el centro de la localidad. Desde entonces hasta que el proyecto se licitó el pasado mes de agosto, han pasado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria partidos de diferente color político y las sucesivas estrategias ideadas para estructurar la futura carretera no han estado exentas de problemas, trabas y polémicas.
