Uno de los pasos a nivel ubicados en la localidad de Renedo Juanjo Santamaría

La variante de Renedo, aún sin empezar tras 17 meses en trámite

La obra salió a licitación en mayo de 2024 y se adjudicó a la UTE Acciona-Tedcon en agosto. Fomento asegura que comenzará de forma «inminente»

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:15

Es una de las obras de la legislatura en la Consejería de Fomento y su ejecución permitirá tejer un trazado que descongestione el tráfico del ... centro de la localidad. Renedo de Piélagos espera el inicio «inminente» de las obras de su futura variante, cuyo proyecto salió a licitación en mayo de 2024, aunque no se adjudicó hasta el pasado mes de agosto, por lo que en total, acumula 17 meses de tramitación. Y de momento, sin máquinas sobre el terreno a la vista. La obra corre a cargo de la UTE Acciona-Tedcon y cuenta con una inversión de 16.952.301 millones de euros. Con la parte burocrática del proyecto saldada, desde la Consejería de Fomento respondieron esta semana que el inicio de los trabajos está próximo, sin concretar la fecha exacta o el motivo por el que no se ha dado inicio aún a la esperada obra que unirá este núcleo de Piélagos, actualmente partido en dos.

