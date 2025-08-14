El alga asiática invasora deja 3.500 toneladas en las playas de Noja en seis días

Ignacio Serrano Garbayo Jueves, 14 de agosto 2025, 16:16 Comenta Compartir

3.500 toneladas en seis días. Este es el balance que hasta el momento deja la presencia de la rugulopteryx okamurae en las playas de Noja después de que este jueves se recogieran otras 300 toneladas de este alga asiática en los arenales de Ris y Trengandín. Unas labores que no parecen ver el fin, sobre todo contando con el amago de expansión que el alga tuvo la noche del martes en la playa de Berria, en Santoña. «Todo limpio. Esperemos que haya sido una cosa puntual y no vaya a más», comenta Víctor Sobrino, el concejal de Medio Ambiente de la villa. Por ahora, la bolsa de algas ha sido completamente recogida del arenal de Berria con los equipamientos propios del Ayuntamiento, sin necesitar de la intervención de la Consejería de Medio Ambiente.

Pero la amenaza no desaparece. Roberto Media, el consejero, está preocupado por la aparición del alga en otras playas. «Estamos hablando de cantidades grandísimas en Noja, y ahora ya tenemos ese alga asiática también en el Ayuntamiento de Santoña». Desde hace unos días mantiene contacto con el Instituto de Hidráulica para buscar asesoramiento sobre la futura ruta de acción, debido a que «ellos están trabajando ahora mismo en México y otros lugares que tienen este mismo problema», según comentó él mismo. Esta posible expansión a otros lugares es la que vaticinaban los expertos y dio como resultado la llegada a Berria. Para acabar con el problema de raíz, Media explicó que necesitan «buscar una solución y en esa solución, ir de la mano del Ministerio».

«No se ha hecho nada»

El alga ya fue declarada especie invasora en 2022, pero desde entonces «el Gobierno de España, que es el competente, no ha hecho absolutamente nada», asegura Media. La crítica del consejero fue compartida también ayer por el diputado popular Alejandro Liz, quien exigió ayer al secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, que intervenga como delegado del Gobierno en Cantabria. «No se ha visto a Casares pronunciarse sobre este asunto. Desde que se detectó el problema de las algas en el año 2022, por la Delegación del Gobierno de Cantabria han pasado tres delegados socialistas que, de momento, no han hecho absolutamente nada», sentenció Liz, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Parlamento.