Ambrosero escuchará las propuestas de los niños del pueblo para renovar el parque infantil La actuación se sufragará con el dinero recibido del accésit, 20.000 euros, del premio Pueblo de Cantabria

Ana Cobo Bárcena de Cicero Viernes, 15 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

El que la sigue la consigue. Y el pueblo de Ambrosero, en Bárcena de Cicero tras cinco años postulándose al premio Pueblo de Cantabria, impulsado por el Gobierno de Cantabria, consiguió este año uno de los accésit de la convocatoria, dotado con 20.000 euros. Un dinero que le viene como agua de mayo a esta pequeña localidad para invertirlo en mejorar infraestructuras. El alcalde pedáneo, Ángel Moncalián, tiene claro que se destinará a la remodelación del parque infantil cubierto, ubicado junto a las antiguas escuelas.

El espacio de ocio tiene más de 15 años de vida y es necesario «renovar los elementos de juego deteriorados y sustituir el cerramiento», ha explicado Moncalián. La actuación estaba incluida en el proyecto presentado a la Consejería de Fomento, entre los posibles obras a ejecutar, en el caso de resultar ganador del premio. Aunque no se ha logrado el título de Pueblo de Cantabria, este accésit permitirá restaurar el parque. «Hemos elegido esta intervención porque a nivel de trámites burocráticos es la que más posibilidades tiene para salir adelante y porque precisa de una mejora con nuevos elementos para niños pequeños, pero también más mayores, a partir de cinco años».

Antes de llevar a cabo la actuación, el pedáneo quiere escuchar las propuestas de los pequeños del municipio y ha dispuesto un correo electrónico y un número de móvil (jvambrosero@hotmail.com /600912859) para que los críos del pueblo, con la ayuda de sus padres, escriban cómo les gustaría que fue el parque infantil.

«Van a ser los destinatarios de este espacio y queremos darles protagonismo, sobre todo en lo concerniente a los elementos que integrarán el lugar, si prefieren toboganes, balancines, un carrusel u otros tipo de estructuras que ellos planteen». Además, se renovará el cerramiento de madera por otro de acero para inoxidable para que tenga mayor durabilidad y que sea una zona más atractiva.