El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Fandi, en otra actuación en Santoña. DM
Toros

El Fandi, Román y Ginés Marín torean el 8 de septiembre en Santoña

La corrida contará con animales de Manuela Patón

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:55

Un torero mediático con cartel en Santoña, un gladiador acostumbrado a batirse el cobre con ganaderías duras y que pasa por ser la sonrisa del ... escalafón y un diestro con un gran cartel en Cantabria. Santoña ya tiene cartel para la tradicional corrida de toros que cada año sirve para honrar a la Virgen del Puerto. El Fandi, Román y Ginés Marín estoquearán una corrida de Manuela Patón en un cartel que combina estilos diferentes en una misma terna. El festejo fue presentado este miércoles en el ayuntamiento de la villa marinera y será organizado por la empresa cántabra Tudanca Toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  3. 3

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Fandi, Román y Ginés Marín torean el 8 de septiembre en Santoña

El Fandi, Román y Ginés Marín torean el 8 de septiembre en Santoña