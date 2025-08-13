El Fandi, Román y Ginés Marín torean el 8 de septiembre en Santoña

Un torero mediático con cartel en Santoña, un gladiador acostumbrado a batirse el cobre con ganaderías duras y que pasa por ser la sonrisa del ... escalafón y un diestro con un gran cartel en Cantabria. Santoña ya tiene cartel para la tradicional corrida de toros que cada año sirve para honrar a la Virgen del Puerto. El Fandi, Román y Ginés Marín estoquearán una corrida de Manuela Patón en un cartel que combina estilos diferentes en una misma terna. El festejo fue presentado este miércoles en el ayuntamiento de la villa marinera y será organizado por la empresa cántabra Tudanca Toros.

Con origen en las vacadas de Santiago Domecq y El Parralejo, los animales de Patón pastan en la provincia de Ciudad Real y llegarán a Santoña para una corrida en la que el director de lidia será El Fandi, un diestro veterano, un portento físico que tiene un gran cartel en la localidad y que tiene su fuerte en el tercio de banderillas.

Ampliar Cartel de la próxima jornada taurina en Santoña.

Las entradas para el festejo se pondrán a la venta el día 25 de agosto en las taquillas de la plaza de toros y online en la web de Tudanca Toros, un espectáculo para el que se espera una gran entrada dado el atractivo que poseen en la región Román y Ginés Marín. El valenciano, que ya ha triunfado en Pesaguero o Treceño, llega tras una temporada en la que ha dejado buenas sensaciones en Madrid o Pamplona y tiene en su exposición y muleta firme sus principales avales para triunfar a orillas del Cantábrico.

Estoqueador excepcional, Marín no ha estado acartelado esta temporada en Santander, plaza de la que ha salido triunfador en varias ocasiones, por lo que la de Santoña será la única oportunidad de verle en directo en la región en 2025.