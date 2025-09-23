El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Brote de gastroenteritis

La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía

Salud Pública concluye en su informe que «es una hipótesis probable» que ese fuera el foco del brote de gastroenteritis, «pero también puede ser un afectado más»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Los inspectores de Salud Pública ya dan por concluido el informe sobre el brote de salmonela originado en un restaurante de Escalante los ... días 23 y 24 de agosto, fechas en las que se celebraron una boda y dos bautizos, y que se saldó con un total de 46 afectados entre sus comensales. Pero no hay una conclusión determinante sino «una hipótesis probable». Las pruebas realizadas a las muestras testigo de los alimentos que conformaron los menús de las tres celebraciones no encontraron rastro de la bacteria. Sin embargo, las analíticas a las que se sometieron todos los trabajadores del establecimiento (primero de sangre y después de heces) han localizado un caso positivo en un ayudante de cocina que «era asintomático, ni siquiera sabía que estaba infectado», apunta Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública, tras recabar la información del departamento de Seguridad Alimentaria de la Consejería.

