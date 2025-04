La Justicia anula el despido de los docentes del Patronato de Santoña y obliga a Defensa a readmitirlos

Ana Cobo Santoña Miércoles, 2 de abril 2025, 07:25 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Social Número 4 de Santander ha declarado nulo el despido de los 11 profesores del Patronato Militar de Santoña y condena al Ministerio de Defensa a su readmisión como personal laboral indefinido no fijo, debiendo, además, abonarles los salarios que han dejado de percibir desde el 1 de julio de 2024.

En su resolución, el juez estima parcialmente la demanda interpuesta de forma conjunta por los docentes, pudiéndose interponer recurso de súplica contra la misma. La sentencia concluye, sin lugar a dudas, que desde 2021 existe una relación laboral entre los profesores y el Ministerio, tal y como ya había sido reconocido previamente por la Inspección de Trabajo.

El conflicto laboral entre ambas partes surge precisamente ese año. Hasta entonces, el profesorado del Patronato era contratado por la Asociación Cultural Virgen del Puerto cada año como fijos discontinuos. A partir de octubre de 2021, la asociación desaparece y el Ministerio obliga a los docentes a darse de alta como autónomos. En el curso 2022-2023, les comunican que no están bien contratados y les reduce la cantidad máxima a facturar, con lo que solo podrían trabajar 6 meses (el curso completo es de 9 meses).

Es en este punto cuando el profesorado se planta y decide interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que, en abril de 2024 se resuelve a su favor al quedar demostrada la relación laboral con Defensa. Se le un da de plazo al Estado para regularizar la situación, debiéndoles incluir como personal laboral no fijo, y en caso de no hacerlo, se actuaría de oficio. Defensa no actúa y cuando los profesores acuden el pasado julio a sus puestos, se les informa que no figuran en la relación de puestos de trabajo del centro. Ante esto, interponen una demanda judicial contra el Ministerio por despido nulo. Entre tanto, Inspección, de oficio, les dio de alta en agosto en la Seguridad Social con fecha de 1 de octubre de 2021.

Ahora, el juez ha resuelto que se dan «todos los requisitos» para hablar de una relación laboral por cuenta ajena con el Ministerio, a pesar de que tuvieron contratos de autónomos, «algo a lo que se vieron obligados por Defensa, ya que de lo contrario dejaban de prestar el servicio». La sentencia recoge que «no se trata de servicios de carácter ocasional, ya que trabajan un curso completo de octubre a junio, reiterado en años».

Los profesores estaban «bajo el ámbito de organización y dirección del Patronato, sometidos a los horarios, calendario escolar... y se les abonaba con facturas ya realizadas desde la residencia militar con los precios por hora establecidos, sin posibilidad de negociación». A ello se suma que la actividad se desarrolla en las instalaciones del Patronato, que pone los medios necesarios.

El juez, sin embargo, no reconoce la antigüedad de los trabajadores en los periodos anteriores al curso 2021, cuando estaban contratados por cuenta ajena por la Asociación Cultural Virgen del Puerto como fijos discontinuos. Entiende que la asociación «era independiente y una entidad privada para dar la formación de estos cursos» y rechaza para reconocer la antigüedad la posibilidad de una subrogación por sucesión de empresa.

En el municipio de Ronda (Málaga) existe otro patronato militar cuyos profesores también han sido despedidos en idénticas circunstancias. Lo denunciaron también pero, en su caso, de forma individual y ya hay una sentencia a favor de un docente en los mismo términos que la de sus compañeros de Santoña.