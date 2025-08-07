Noja invierte 75.000 euros en renovar el suelo del polideportivo del colegio Palacio La actuación ha sido cofinanciada entre la Consejería de Educación y el ayuntamiento

Ana Cobo Noja Jueves, 7 de agosto 2025, 14:22

La Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Noja ha invertido 75.000 euros en la renovación del suelo del pabellón polideportivo del colegio de Educación Infantil Palacio. El titular de este departamento, Sergio Silva, ha inspeccionado las obras cofinanciadas con una aportación de 60.000 euros del Gobierno de Cantabria, mientras que los 15.000 euros restantes han corrido a cargo del Consistorio, que se ha encargado de su ejecución.

Acompañado por la alcaldesa, Mireia Maza, y la concejala de Educación, Eva Ruiz, ha recorrido las instalaciones del centro educativo donde ha hecho hincapié en el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Noja y su compromiso por mejorar las infraestructuras educativas.

«Pocos ayuntamientos con este volumen de población destinan tantos recursos al ámbito educativo como Noja», ha subrayado y, por ello, ha agradecido la «importante implicación» del Ayuntamiento y que, con fondos municipales, ha acometido recientemente una obra en los baños, la instalación de un ascensor y la mejora de la accesibilidad en el centro educativo, así como la naturalización de su parque infantil, con una inversión superior a los 500.000 euros.

Además, Silva ha recordado que su departamento ha invertido más de 100.000 euros en reformas en este centro durante el curso 2024-2025, en el que, además del pavimento del gimnasio, se han dedicado 33.000 euros para la sustitución de puertas.

Ha puesto en valor la colaboración de ambas administraciones, a través de la fórmula del convenio, para abordar la obra acometida en el pabellón polideportivo, «una inversión que cobra aún mayor sentido si se tiene en cuenta que este municipio, en contra de la tendencia del resto de la región, consolida sus datos de matrícula en torno a los 200 alumnos», según los datos de escolarización Infantil.

Por su parte la alcaldesa, Mireia Maza, ha expresado su agradecimiento a la Consejería «ya que con fondos propios no pudiéramos haber abordado esta obra», al tiempo que ha avanzado que el Consistorio completará esta actuación con el vallado del perímetro del colegio para evitar la interacción desde el exterior con el alumnado, y la adecuación de la puerta de emergencia para adaptarla a la normativa vigente.

El colegio Palacio cuenta con 189 alumnos y un claustro de 20 profesores. Desarrolla un Programa de Refuerzo Educativo y otro de Educación Inclusiva, y también forma parte de la Red de Cántabra de Escuelas de Salud.