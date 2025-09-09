El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Redes ilegadas requisadas en la operación. GC

Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Los agentes medioambientales de la Consejería de Ganadería Rural encontraron las artes de pesca durante el registro a una embarcación

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:04

Las administraciones han vuelto a dar otro golpe a la pesca furtiva en Cantabria. Si este lunes se dio a conocer que la Guardia Civil ... incautó 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña, este martes se descubrió que el Gobierno regional ha requisado otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

