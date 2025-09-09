Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Las administraciones han vuelto a dar otro golpe a la pesca furtiva en Cantabria. Si este lunes se dio a conocer que la Guardia Civil ... incautó 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña, este martes se descubrió que el Gobierno regional ha requisado otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

En este segundo caso, agentes medioambientales de la Unidad de Inspección Pesquera -dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria- se han hecho con las artes de pesca ilegales tras encontrarlas en un registro realizado el pasado 31 de agosto en una embarcación que las mantenía en su interior.

El tipo de red incautado es el conocido como el trasmallo, una arte de pesca compuesta por tres paños de red superpuestos, según explicó este martes el Ejecutivo cántabro en un audio emitido a los medios.

En dicha declaración se detalló también que la actuación se produce tras recibir «de forma recurrente» el aviso del sector de la pesca recreativa del entorno de la bahía de Santoña, que alertó al Ejecutivo regional de que estas redes estaban causando una «elevada mortandad» de peces de diferentes especies.

Los principales ejemplares que se capturaban de manera ilegal eran lubinas doradas, lenguados, salmonetes, jargos y sepias, además de otras muchas especies de menor valor que eran desechadas junto a aquellas que no adquirían la talla legal para su venta y que acababan flotando en la marisma.

Frente a esta situación, el Ejecutivo cántabro denunció en un comunicado que esta práctica, además de estar prohibida, representa un «grave perjuicio» para el ecosistema ya que «afecta a la biodiversidad y rompe el equilibrio natural de la marisma».

Infracción administrativa «grave»

La Guardia Civil, con motivo de la operación realizada también en Santoña, alertó ayer de que «el uso de artes de pesca no autorizadas como nasas o redes ilegales tiene consecuencias muy negativas» para el medio ambiente. Hoy el Gobierno autonómico hace lo mismo y apunta que la colocación de artes de pesca en zonas protegidas constituye una infracción administrativa «grave» conforme a la Ley de Pesca de Cantabria.

«Los responsables de esta actividad ilegal podrían enfrentarse a importantes sanciones, además de otras responsabilidades derivadas de actuar en un espacio natural protegido», señaló el Ejecutivo, que aseguró que «la vigilancia y custodia» de estos espacios es una «prioridad».

Por ello, reafirmó su lucha contra la pesca ilegal y subrayó que continuará reforzando los controles para erradicar las prácticas furtivas y garantizar la preservación del patrimonio natural.

«El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es uno de los humedales más valiosos del norte de España, hábitat de numerosas especies de aves y peces que dependen de la conservación de este ecosistema único», valoró el Gobierno regional.