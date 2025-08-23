La playa de Trengandín de Noja, imagen del cupón de la ONCE

Las personas que compren el cupón de la ONCE el próximo lunes, 25 de agosto, se encontrarán con la imagen de la playa de Trengandín, ... en el municipio de Noja. El arenal ha sido incluido en la iniciativa de la organización social denominada 'Playas con bandera', que tiene como objetivo dar a conocer los dos arenales de cada provincia que hayan sido reconocidos con mayor frecuencia con la etiqueta de Bandera Azul.

El sello fue presentado por la alcaldesa del municipio, Mireia Maza, y el director técnico de Once, Francisco Monzón, quienes explicaron que cinco millones de cupones «difundirán por toda España la imagen de esta playa» ubicada en la costa de Trasmiera, junto a Noja. Ambos reconocieron el valor del arenal de 1.330 metros de arena dorada, que además «es sinónimo de ocio, naturaleza y descanso», expresaron. La playa «destaca por sus formaciones rocosas descubiertas durante la marea baja y en sus aguas se pueden practicar diversos deportes acuáticos».

Además de destacar las virtudes del enclave, desde la ONCE apuntaron que el objetivo de esta serie es «incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio». La iniciativa se ha puesto en marcha este año por primera vez y la idea es «continuar durante los meses de verano en los años sucesivos».

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Los cupones se comercializan por los más de 20.600 vendedores de la organización, por lo que la imagen de esta playa de Cantabria será muy difundida.