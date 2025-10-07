El PRC de Meruelo insta a Urbanismo a que rechace el proyecto de las piscinas por carecer de informes jurídicos y técnicos Presenta 15 alegaciones contra la tramitación de una obra «innecesaria, sin declaración de impacto ambiental, contraria al POL y al patrimonio y perjudicial para el entorno y los vecinos de Solorga»

Ana Cobo Meruelo Martes, 7 de octubre 2025, 13:33

El Grupo Municipal Regionalista de Meruelo también ha remitido a la dirección general de Urbanismo y Ordenación del Territorio sus objeciones contra el proyecto promovido por el Ayuntamiento para la construcción de piscinas «pseudonaturales» en el río Campiazo. En el documento conformado por 15 alegaciones exponen que la actuación carece de informes técnicos, jurídicos y ambientales, «atenta contra los valores ambientales y paisajísticos» de la zona y «amenaza la calidad de vida de los vecinos».

El portavoz local del PRC, Alejandro Pascual, sostiene que esta intervención, a la que también han alegado los vecinos del barrio Solorga y diferentes asociación ecologistas de Cantabria, presenta «gravísimas deficiencias urbanísticas, medioambientales y de planificación» y no ha sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, un trámite que considera obligatorio porque la ubicación es «ambientalmente sensible y con riesgo de inundación» y está dentro del entorno de protección del Camino de Santiago. La obra prevista denuncia que tendrá «impacto hidrológico y riesgo de vertidos al cauce del río, además de afectar a la fauna de ribera y los hábitats por el incremento del ruido, residuos, iluminación y presión humana».

Entre las carencias del proyecto municipal, las alegaciones regionalistas destacan también la ausencia de informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, preceptivo por afectar a terrenos inundables, y la vulneración del Plan de Ordenación del Litoral, debida a que «la mayoría de las parcelas forman parte de la Zona de Protección de Riberas donde no es posible construir una instalación orientada a usos comerciales y de ocio».

Asimismo, alega que supondrá la «desnaturalización» del hábitat, pondrá en riesgo la fauna y flora propias del Campiazo y «atentará» contra un área catalogada en el POL como Modelo Tradicional, por ser un espacio rural en forma de mieses, «preservado de la edificación y sólo ocupado por cultivos, vegetación y elementos delimitadores de las mieses».

Aparcamiento

En el complejo que se quiere llevar a cabo también se contempla un aparcamiento con capacidad para 80 vehículos y una cafetería. «Estas instalaciones no tienen cabida en un espacio de estas características y sobre suelos rústicos de alta y muy alta capacidad agrológica, donde por ley está prohibida la edificación», recalca el portavoz del PRC.

En este sentido, advierte que el suelo elegido está fuera de la corola urbana, a más de 200 metros de distancia, mientras que el proyecto «no alude en ningún momento al aumento del tráfico rodado que sufrirá el camino de Solorga, ni contempla las afecciones sobre los vecinos, pese a proyectar instalaciones como la cafetería a apenas 10 metros de una vivienda unifamiliar».

Tampoco, señala, está clara la titularidad de los terrenos, que algunos documentos atribuyen al Ayuntamiento mientras otros apuntan a la necesidad de expropiaciones, ni está justificado el interés social de la obra, porque Meruelo cuenta con piscinas municipales «infrautilizadas» y está rodeado de playas naturales de gran calidad. De hecho, el PRC cuestiona que el Ayuntamiento prevé una instalación con capacidad para 1.000 personas, cuando la ocupación media diaria de las piscinas existentes apenas llega a las 27, según datos del propio Consistorio.

«Con todos estos datos en la mano, es injustificable proyectar un nuevo complejo de piscinas falsamente naturales, en un emplazamiento totalmente inadecuado, vista la catalogación urbanística y medioambiental de los suelos donde pretende desarrollarse», concluye Pascual