El PSOE de Santoña urge el mantenimiento de la plaza de la Villa Instan al equipo de Gobierno a que se repare la fuente ornamental que lleva año y medio sin funcionar y se dé un impulso a los expedientes derribo del edificio en avanzada ruina

Ana Cobo Santoña Lunes, 20 de octubre 2025, 19:19 | Actualizado 20:05h.

El PSOE de Santoña ha presentado una moción, que se debatirá en el próximo pleno, para instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo la conservación, mantenimiento y ornato de la Plaza de la Villa.

Lo ha anunciado la portavoz municipal del partido, Carmen González , «al comprobar que el citado espacio adolece de las actuaciones necesarias para su adecuado mantenimiento y conservación».

La concejala ha señalado que «la actividad de esta plaza va en aumento por la aparición de nuevos establecimientos de hostelería y la instalación de peñas y asociaciones en locales circundantes a la misma, que cada vez congregan allí a más vecinos«. Sin embargo, ha lamentado »un deterioro progresivo de la plaza, causado por la falta de labores de mantenimiento de este espacio céntrico del municipio».

González ha asegurado que más allá de las labores de limpieza diaria de las calles y espacios peatonales o de las periódicas tareas de siega y cuidado de sus espacios verdes que el espacio requiere, «no se está realizando ninguna actividad de conservación y cuidado de la misma».

La socialista ha recordado que al menos hace año y medio que «la fuente de la plaza dejó de funcionar y no ha sido reparada y que hace más de un año se instaló unas vallas para impedir el paso junto a un edificio declarado en ruina ante el riesgo de desprendimientos de fachada y sigue todo igual».

En este sentido, la moción presentada por los socialistas de Santoña reclama que se repare y ponga en funcionamiento la fuente ornamental de la plaza de la Villa y se repongan los bolardos retirados o dañados para evitar estacionamientos indebidos dentro de los espacios peatonales de la plaza.

De igual manera, ha pedido que se convoque a la comisión de Urbanismo para dar impulso a los expedientes urbanísticos de ruina del edificio señalado al objeto de reponer, lo antes posible, el espacio vallado y encintado a su estado original de libre tránsito ciudadano. Asimismo, propone estudiar las posibles decisiones a adoptar en relación al edificio de los antiguos juzgados, ya sea su enajenación, su cesión al Gobierno de Cantabria para la promoción de vivienda pública o cualquier otra viable para el Ayuntamiento de Santoña.