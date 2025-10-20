El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de la villa de Santoña. A. C.

El PSOE de Santoña urge el mantenimiento de la plaza de la Villa

Instan al equipo de Gobierno a que se repare la fuente ornamental que lleva año y medio sin funcionar y se dé un impulso a los expedientes derribo del edificio en avanzada ruina

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:19

Comenta

El PSOE de Santoña ha presentado una moción, que se debatirá en el próximo pleno, para instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo la conservación, mantenimiento y ornato de la Plaza de la Villa.

Lo ha anunciado la portavoz municipal del partido, Carmen González , «al comprobar que el citado espacio adolece de las actuaciones necesarias para su adecuado mantenimiento y conservación».

La concejala ha señalado que «la actividad de esta plaza va en aumento por la aparición de nuevos establecimientos de hostelería y la instalación de peñas y asociaciones en locales circundantes a la misma, que cada vez congregan allí a más vecinos«. Sin embargo, ha lamentado »un deterioro progresivo de la plaza, causado por la falta de labores de mantenimiento de este espacio céntrico del municipio».

González ha asegurado que más allá de las labores de limpieza diaria de las calles y espacios peatonales o de las periódicas tareas de siega y cuidado de sus espacios verdes que el espacio requiere, «no se está realizando ninguna actividad de conservación y cuidado de la misma».

La socialista ha recordado que al menos hace año y medio que «la fuente de la plaza dejó de funcionar y no ha sido reparada y que hace más de un año se instaló unas vallas para impedir el paso junto a un edificio declarado en ruina ante el riesgo de desprendimientos de fachada y sigue todo igual».

En este sentido, la moción presentada por los socialistas de Santoña reclama que se repare y ponga en funcionamiento la fuente ornamental de la plaza de la Villa y se repongan los bolardos retirados o dañados para evitar estacionamientos indebidos dentro de los espacios peatonales de la plaza.

De igual manera, ha pedido que se convoque a la comisión de Urbanismo para dar impulso a los expedientes urbanísticos de ruina del edificio señalado al objeto de reponer, lo antes posible, el espacio vallado y encintado a su estado original de libre tránsito ciudadano. Asimismo, propone estudiar las posibles decisiones a adoptar en relación al edificio de los antiguos juzgados, ya sea su enajenación, su cesión al Gobierno de Cantabria para la promoción de vivienda pública o cualquier otra viable para el Ayuntamiento de Santoña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  5. 5

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  6. 6

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  7. 7

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    El Sardinero llama a su revitalización
  10. 10

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE de Santoña urge el mantenimiento de la plaza de la Villa

El PSOE de Santoña urge el mantenimiento de la plaza de la Villa