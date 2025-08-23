Santoña califica de «éxito» el control de acceso al Faro del Caballo durante el mes de julio

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santoña (Santoñeses-PP) ha calificado de éxito el control de acceso al Faro del Caballo ... que se ha llevado a cabo durante el mes de julio y que continúa en agosto. El alcalde, Jesús Gullart, destacó que en este tiempo «se ha registrado una afluencia ordenada y sin incidencias» entre las visitas. La campaña para regular el acceso a este enclave natural se lleva implementado desde el pasado 5 de julio y consiste en un sistema de reserva previa supervisado por monitores del programa Naturea, de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Los trabajadores no tienen autoridad sancionadora, por lo que su labor consiste en informar, sensibilizar y asesorar sobre el cumplimiento de las normas de acceso al faro.

Según detalló el Consistorio a través de un comunicado, un total de 7.150 personas realizaron el pasado mes una reserva a través de internet dentro del horario establecido para limitar las visitas, entre las 10.00 y las 20.00 horas. La franja horaria con mayor afluencia fue entre las 12.00 a 14.00 horas, con 1.564 personas en total, y los días con mayor número de visitantes fueron el 6 de julio. Además, el 95 % de los usuarios fueron nacionales, la mayoría procedentes de Cantabria, seguidos por el País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Entre los turistas internacionales destacaron los llegados desde Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Argentina. «El Faro del Caballo es un tesoro que debemos disfrutar y proteger. Que hayamos podido acoger a tanta gente sin incidentes es la mejor noticia del verano», insistió el regidor. Gullart agradeció también la implicación de todos los visitantes en el «cumplimiento de las normas» y animó a «seguir disfrutando de este enclave con respeto al entorno y conciencia ambiental». De momento, en base a los resultados, parece que impera el civismo frente a prácticas que atenten contra el entorno.