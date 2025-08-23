El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Visitantes en el Faro del Caballo en una foto de archivo. A.C

Santoña califica de «éxito» el control de acceso al Faro del Caballo durante el mes de julio

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santoña (Santoñeses-PP) ha calificado de éxito el control de acceso al Faro del Caballo ... que se ha llevado a cabo durante el mes de julio y que continúa en agosto. El alcalde, Jesús Gullart, destacó que en este tiempo «se ha registrado una afluencia ordenada y sin incidencias» entre las visitas. La campaña para regular el acceso a este enclave natural se lleva implementado desde el pasado 5 de julio y consiste en un sistema de reserva previa supervisado por monitores del programa Naturea, de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Los trabajadores no tienen autoridad sancionadora, por lo que su labor consiste en informar, sensibilizar y asesorar sobre el cumplimiento de las normas de acceso al faro.

