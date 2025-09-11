Santoña degusta su «exquisito» marmite empañado por la lluvia El mal tiempo impidió que los vecinos se concentrarán en la campa del Glacis, pero se repartieron las 10.000 raciones del guiso

Ana Cobo Santoña Jueves, 11 de septiembre 2025

En Santoña, no se compite para ver quién elabora el mejor marmite. No hay cata oficial, ni premios. En Santoña es el pueblo entero el que se une para sacar adelante la fiesta gastronómica más multitudinaria de Cantabria en torno a este guiso marinero. Este jueves, al caer la tarde, se repartieron junto al paseo marítimo cerca de 10.000 raciones de este sabroso plato.

La tradición y lo divertido es degustarlo en familia y con amigos a lo largo y ancho de la campa del Glacis, pero hoy la lluvia deslució el evento. Justo a la hora en la que estaba previsto el reparto, a las siete de la tarde, se dejaron notar las primeras gotas. Aunque algunos valientes plantaron sus sillas y mesas protegidos bajo árboles, carpas y con chubasqueros y paraguas, la gran mayoría de vecinos optó por llevarse el recipiente cargado a sus casas para saborearlo sin mojarse. Las colas fueron más cortas que en otras ediciones, y se intentó servir lo más rápido posible para aligerar la espera.

Las peñas y colectivos locales se encargaron de elaborar el guiso en el patio del patronato militar

«Es una pena porque es una tarde muy bonita en la que nos juntamos con amigos, comemos el marmite y charlamos, pero esta vez nos lo llevamos rápido para casa», cuentan Rafael y Laura. A pesar del mal tiempo, los santoñeses acudieron fieles a la cita.

Dar de comer a tantos comensales podría asustar a cualquiera, pero las peñas y colectivos locales están más que curtidos en esta loable misión. La Gran Marmitada, declarada fiesta de Interés Turístico Regional, lleva celebrándose 45 años y lo único que cambia es que cada septiembre el marmite está más rico, si cabe.

El secreto es elaborarlo a fuego lento y poner «mucho mimo y cariño», dicen los peñistas. Detrás de este popular banquete hay un inmenso trabajo que se activó en la mañana del miércoles. Los vecinos acudieron a la plaza de San Antonio para pelar los 2.600 kilos de patatas y los 300 kilos de cebolla necesarios. En la mañana, volvieron a la plaza para triscar las patatas y se trocearon los 1.300 kilos bonito en el patio del patronato militar.

En este escenario, los integrantes de murgas, asociaciones y peñas se afanaron en cocinar el guiso. Cada una se encargó de un fuego. El proceso, aunque sencillo, tiene sus «trucos», como dejar que la cebolla se dore al máximo y no parar de remover para que no se pegue. Solo así se consigue un marmite que hasta con lluvia estaba «exquisito».