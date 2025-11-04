Más de 2.600 alegaciones contra la planta de purines de Hazas El expediente para ubicar la instalación en suelo rústico fue publicado en el BOC hace quince días y desde Stop Macroplanta aluden a una «respuesta abrumadora» en contra

L. A. Santander. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Si en la primera fase de presentación de alegaciones contra la planta de purines que afecta a Hazas de Cesto y otros municipios de la comarca se presentaron 1.600 alegaciones, en esta ocasión el número de personas que se ha movilizado alcanza el doble. Desde la plataforma Stop Macroplanta trasladaron ayer que se han presentado ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) un total de 2.664 alegaciones durante los quince días en que ha estado sometido a exposición pública el expediente para ubicar la instalación en suelo rústico. Lo que en palabras de la asociación es «una respuesta abrumadora de la población de Trasmiera» a la planta de purines que afectaría no solo a Hazas de Cesto, sino también a los municipios de Ribamontán al Monte, Bareyo y Meruelo.

No obstante y a pesar del elevado número de alegaciones de particulares que han sido recogidas «en los pueblos, gracias al trabajo y esfuerzo de voluntarios», desde el colectivo recuerdan que el proyecto ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

De hecho, los trámites continúan su curso a pesar de que el Parlamento aprobó una moción en septiembre donde PSOE, PRC y Vox acordaban frenar la autorización ambiental. Nada de eso se ha dado. De ahí que los miembros de la plataforma no alberguen muchas esperanzas «respecto al interés que ponga la Crotu en estudiar dichas alegaciones», ya que «no han contestado las que presentamos en el primer proceso».