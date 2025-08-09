Concentración en Somo contra la intervención en el monte de Arna Los vecinos dicen que en lugar de una senda se ha construido «una pista de atletismo de hormigón» y piden devolver la zona a su estado original

Protesta de los vecinos de Somo, esta mañana, en contra de la actuación en el monte de Arna.

Vecinos de Somo (Ribamontán al Mar) se concentraron este sábado para protestar por la intervención que el Ayuntamiento está realizando en el monte de Arna, ... zona de especial protección, propiedad de la Junta Vecinal y que se sitúa entre la localidad y Loredo. El objetivo de las obras es la recuperación y restauración medioambiental del monte y consiste, según el proyecto original, en marcar un trazado principal para los viandantes y evitar la degración del suelo. Sin embargo, estos vecinos consideran que la actuación, ya ejecutada en un 90%, no se corresponde con la idea inicial y se ha construido «una pista de atletismo de hormingón» en lugar de una pequeña senda. Por ello, exigen al Ayuntamiento que detenga de forma definitiva la obra –actualmente se encuentra paralizada a petición de la Junta Vecinal por las protestas de vecinos y grupos políticos– y restaure toda la zona hasta devolverla a su estado original. Estos vecinos están también recogiendo firmas que entregarán al Ayuntamiento, Junta Vecinal, Dirección de Montes y Demarcación de Costas. La concentración, que contó también con el apoyo de algunos turistas de la zona, terminó con un recorrido por el monte de Arna para conocer al detalle como se está ejecutando la nueva senda.

En declaraciones a Televisión Española, Íñigo Porres, vecino de Somo y uno de los portavoces de las organizaciones convocantes de la concentración, explicó que «se ha hormigonado parte de los caminos secundarios del monte y se ha hecho una pista de atletismo de hormigón dentro de un monte que tiene figuras de protección». Además, explica, «el proyecto se ha modificado sin las autorizaciones correspondientes». «¿Qué pedimos? Que se restaure a su estado original todo lo hecho. Es una agresión al monte. Que respeten los senderos que ya había y, si se quiere, que el dinero previsto se destine a la eliminación de plantas invasoras, basura, etc». El proyecto, presupuestado en 300.000 euros, se presentó en otoño de 2023 y logró el beneplácito de las administraciones a comienzos de 2025 para ser incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística, que cuenta con financiación europea. La obra propiamente dicha se inició a finales del mes de marzo y ya en julio comenzó la colocación de lo que los vecinos definen como «hormigón». Ante las críticas generadas, la Junta Vecinal requirió al Ayuntamiento la paralización de la obra y una reunión con los técnicos para estudiar si la actuación se corresponde con el proyecto inicial y cuenta con todas las autorizaciones necesarias tras la modificación del proyecto.

