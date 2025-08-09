El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protesta de los vecinos de Somo, esta mañana, en contra de la actuación en el monte de Arna.

Protesta de los vecinos de Somo, esta mañana, en contra de la actuación en el monte de Arna. Jimeno

Concentración en Somo contra la intervención en el monte de Arna

Los vecinos dicen que en lugar de una senda se ha construido «una pista de atletismo de hormigón» y piden devolver la zona a su estado original

S. Alonso

Somo

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:33

Vecinos de Somo (Ribamontán al Mar) se concentraron este sábado para protestar por la intervención que el Ayuntamiento está realizando en el monte de Arna, ... zona de especial protección, propiedad de la Junta Vecinal y que se sitúa entre la localidad y Loredo. El objetivo de las obras es la recuperación y restauración medioambiental del monte y consiste, según el proyecto original, en marcar un trazado principal para los viandantes y evitar la degración del suelo. Sin embargo, estos vecinos consideran que la actuación, ya ejecutada en un 90%, no se corresponde con la idea inicial y se ha construido «una pista de atletismo de hormingón» en lugar de una pequeña senda. Por ello, exigen al Ayuntamiento que detenga de forma definitiva la obra –actualmente se encuentra paralizada a petición de la Junta Vecinal por las protestas de vecinos y grupos políticos– y restaure toda la zona hasta devolverla a su estado original. Estos vecinos están también recogiendo firmas que entregarán al Ayuntamiento, Junta Vecinal, Dirección de Montes y Demarcación de Costas. La concentración, que contó también con el apoyo de algunos turistas de la zona, terminó con un recorrido por el monte de Arna para conocer al detalle como se está ejecutando la nueva senda.

