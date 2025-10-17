Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular

Violeta Santiago Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Entrambasaguas mantiene la convocatoria de la feria de San Lucas en Hoznayo para este domingo día 19 pese al temor extendido en el sector primario por la dermatosis nodular contagiosa que afecta a los bóvidos. La alcaldesa Gloria Sierra confirmó ayer que la cita se celebrará «con casi total normalidad», ya que se espera la concurrencia de 80 ganaderías de la región y alrededor de 800 animales a una cita con la que es habitual que se vuelque toda la comarca de Trasmiera.

En Guriezo, por ejemplo, se anuló una feria de ganado ovino y caprino prevista para mañana, sábado. «Pero la nuestra es, sobre todo, de ganado equino. Y aunque vengan otros animales, todos lo harán cumpliendo las normas impuestas por la Consejería de Desarrollo Rural, con los correspondientes certificados sanitarios en regla» para evitar que se expanda la enfermedad y porque «el Ayuntamiento cumple con todas las exigencias de la Consejería, explicó Sierra, precisamente sucesora al frente de este Consistorio de la actual consejera de Ganadería, María Jesús Susinos.

Según aseguró la regidora, los profesionales que prevén acudir ya fueron avisados el martes de los requisitos «y son muy pocos los que han dicho que no».

El de San Lucas es un fin de semana festivo en Hoznayo que siempre tiene tirón y, en esta ocasión, con más motivo, porque se estrena también como Fiesta de Interés Turístico Regional, una etiqueta que reconoce una tradición que lleva en pie más de siglo y medio: el origen se remonta al siglo XIX.

Fiesta también el sábado

Aunque la jornada grande es el domingo, mañana sábado se celebran una misa cantada y una romería. El día 19, desde primeras horas de la mañana se instalan los puestos de un mercado con todo tipo de puestos. El prado del convento acoge la feria y una exposición de maquinaria agrícola. La jornada se dará por concluida con actuaciones musicales.