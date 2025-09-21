La Torre de Alvarado de Heras, añadida a la lista roja del Patrimonio en riesgo

Apenas diez días después de que la casona Villa Amalia (Solares) entrase en la lista roja del Patrimonio de Hispania Nostra, Medio Cudeyo ve ... cómo otro edificio histórico se suma al registro: la Torre de Alvarado, en Heras. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), forma parte del catálogo que alerta sobre elementos patrimoniales en riesgo de desaparición en España. Situada en la parte alta del pueblo, en el barrio de La Maza, la torre cumplió durante siglos funciones defensivas y de vigilancia, integrándose en la red que controlaba la bahía de Santander.

Su origen se remonta al siglo XIV y se atribuye a una rama de los Alvarado de Secadura, familia destacada en la Cantabria medieval. Con el tiempo cambió de propietarios y, en el siglo XV, ya se conocía como «torre fuerte de cal y canto». En 1573 se consolidó como centro del patrimonio familiar y tras varias herencias, en 1820 se abolieron los mayorazgos.

En riesgo

La torre tiene planta cuadrada y tres pisos, con tejado a cuatro aguas, muros de piedra reforzados y una puerta con arco semicircular. En el piso principal, una ventana con el escudo de los Alvarado, que muestra un guerrero, dos cabezas unidas por una cadena, flores de lis y el lema «Jus est in armis» (El derecho está en las armas) que recuerda la relación del linaje con la defensa y la justicia. También cuenta con ventanas estrechas para la defensa, una entrada elevada y pináculos con bolas típicos del Renacimiento español.

Aunque se mantiene en buen estado, su inclusión en esta lista responde a que el entorno ha sido alterado por chalés y calles modernas que alteran el paisaje.