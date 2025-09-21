El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Torre de Alvarado data del siglo XIV y se atribuye a una rama de los Alvarado de Secadura. DM

La Torre de Alvarado de Heras, añadida a la lista roja del Patrimonio en riesgo

La asociación Hispania Nostra incorpora en poco más de una semana dos edificios históricos de Medio Cudeyo a su catálogo de elementos en peligro de desaparecer en España

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:37

Apenas diez días después de que la casona Villa Amalia (Solares) entrase en la lista roja del Patrimonio de Hispania Nostra, Medio Cudeyo ve ... cómo otro edificio histórico se suma al registro: la Torre de Alvarado, en Heras. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), forma parte del catálogo que alerta sobre elementos patrimoniales en riesgo de desaparición en España. Situada en la parte alta del pueblo, en el barrio de La Maza, la torre cumplió durante siglos funciones defensivas y de vigilancia, integrándose en la red que controlaba la bahía de Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Torre de Alvarado de Heras, añadida a la lista roja del Patrimonio en riesgo

La Torre de Alvarado de Heras, añadida a la lista roja del Patrimonio en riesgo